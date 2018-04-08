Уфологи: У ФБР есть данные о посещении пришельцами Земли
Уфологи уверены, что сотрудники ФБР знали о посещении пришельцами Земли. Специалисты в области поиска и исследований внеземных цивилизаций заявили, что у ведомства имеются секретные документы, которые долгое время были засекречены.
На данный момент, уверяют уфологи, с определенных документов сняли гриф «секретности». Например, стало известно о некоем инопланетном объекте, который перемещался в разным пространственных измерениях, а также о межпространственных существах, управляющих этим кораблем.
Уфологи полагают, что появление внеземных объектов свидетельствует о том, что пришельцы на транспортных средствах перемещались из параллельных измерений. Говоря простыми словами, инопланетяне не путешествуют в космосе, преодолевая огромные расстояния, а просто перемещаются в пространственных измерениях.
Специалисты по изучению внеземных цивилизаций считают, что именно на Солнце расположен портал, благодаря которому гуманоиды перемещаются сквозь измерения. Ссылок, однако, на вышеизложенную информацию ученые не предоставляют.
На данный момент, уверяют уфологи, с определенных документов сняли гриф «секретности». Например, стало известно о некоем инопланетном объекте, который перемещался в разным пространственных измерениях, а также о межпространственных существах, управляющих этим кораблем.
Уфологи полагают, что появление внеземных объектов свидетельствует о том, что пришельцы на транспортных средствах перемещались из параллельных измерений. Говоря простыми словами, инопланетяне не путешествуют в космосе, преодолевая огромные расстояния, а просто перемещаются в пространственных измерениях.
Специалисты по изучению внеземных цивилизаций считают, что именно на Солнце расположен портал, благодаря которому гуманоиды перемещаются сквозь измерения. Ссылок, однако, на вышеизложенную информацию ученые не предоставляют.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:00