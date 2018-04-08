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Уфологи: У ФБР есть данные о посещении пришельцами Земли

Уфологи уверены, что сотрудники ФБР знали о посещении пришельцами Земли. Специалисты в области поиска и исследований внеземных цивилизаций заявили, что у ведомства имеются секретные документы, которые долгое время были засекречены.

Уфологи: У ФБР есть данные о посещении пришельцами Земли


На данный момент, уверяют уфологи, с определенных документов сняли гриф «секретности». Например, стало известно о некоем инопланетном объекте, который перемещался в разным пространственных измерениях, а также о межпространственных существах, управляющих этим кораблем.

Уфологи полагают, что появление внеземных объектов свидетельствует о том, что пришельцы на транспортных средствах перемещались из параллельных измерений. Говоря простыми словами, инопланетяне не путешествуют в космосе, преодолевая огромные расстояния, а просто перемещаются в пространственных измерениях.

Специалисты по изучению внеземных цивилизаций считают, что именно на Солнце расположен портал, благодаря которому гуманоиды перемещаются сквозь измерения. Ссылок, однако, на вышеизложенную информацию ученые не предоставляют.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:00
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