Уфологи: У ФБР есть данные о посещении пришельцами Земли

На данный момент, уверяют уфологи, с определенных документов сняли гриф «секретности». Например, стало известно о некоем инопланетном объекте, который перемещался в разным пространственных измерениях, а также о межпространственных существах, управляющих этим кораблем.Уфологи полагают, что появление внеземных объектов свидетельствует о том, что пришельцы на транспортных средствах перемещались из параллельных измерений. Говоря простыми словами, инопланетяне не путешествуют в космосе, преодолевая огромные расстояния, а просто перемещаются в пространственных измерениях.Специалисты по изучению внеземных цивилизаций считают, что именно на Солнце расположен портал, благодаря которому гуманоиды перемещаются сквозь измерения. Ссылок, однако, на вышеизложенную информацию ученые не предоставляют.