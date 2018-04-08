Искусственная спиральная молекула повторила свойства ДНК
Французские ученые Университета Бордо создали искусственную спиралевидную молекулу, структура которой повторяет свойства ДНК. Внутри неорганического объекта химические группы заряжены по аналогии с ДНК, информирует Nature Chemistry.
Искусственная молекула воссоздана на основе трех типов ароматических соединений, заключая в себе карбоксильную группу, аминокислоты и фосфатный отдел. Первые две группы позволяют молекуле принимать спиралевидный вид, когда фосфатный отдел оказывается снаружи объекта. Меняя очередность молекул, ученым удалось сформировать несколько различных видов спиралевидных структур с разными углами разворота.
Один из вариантов весьма близок к реальной цепочке ДНК, что позволит химикам создавать новые лекарственные препараты, когда искусственные нуклеотиды будут встраиваться внутрь поврежденной цепочки человеческого ДНК. Открытие позволит кодировать информацию внутри генома.
Искусственная молекула воссоздана на основе трех типов ароматических соединений, заключая в себе карбоксильную группу, аминокислоты и фосфатный отдел. Первые две группы позволяют молекуле принимать спиралевидный вид, когда фосфатный отдел оказывается снаружи объекта. Меняя очередность молекул, ученым удалось сформировать несколько различных видов спиралевидных структур с разными углами разворота.
Один из вариантов весьма близок к реальной цепочке ДНК, что позволит химикам создавать новые лекарственные препараты, когда искусственные нуклеотиды будут встраиваться внутрь поврежденной цепочки человеческого ДНК. Открытие позволит кодировать информацию внутри генома.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:30