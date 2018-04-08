Искусственная спиральная молекула повторила свойства ДНК

Искусственная молекула воссоздана на основе трех типов ароматических соединений, заключая в себе карбоксильную группу, аминокислоты и фосфатный отдел. Первые две группы позволяют молекуле принимать спиралевидный вид, когда фосфатный отдел оказывается снаружи объекта. Меняя очередность молекул, ученым удалось сформировать несколько различных видов спиралевидных структур с разными углами разворота.Один из вариантов весьма близок к реальной цепочке ДНК, что позволит химикам создавать новые лекарственные препараты, когда искусственные нуклеотиды будут встраиваться внутрь поврежденной цепочки человеческого ДНК. Открытие позволит кодировать информацию внутри генома.