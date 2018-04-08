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Стоматологи доказали влияние некоторых овощей на зубы

Стоматологи объяснили, как могут некоторые овощи негативно влиять на здоровье зубов.
Стоматологи доказали влияние некоторых овощей на зубы


Врачи-стоматологи перечислили, какие овощи оказывают на зубы вредное воздействие и что с этим делать. Так, в список «вредных» овощей медики внесли кабачки, цуккини, баклажаны, спаржу, патиссоны и болгарский перец. Чрезмерное употребление этих продуктов приводит к серьезным проблемам с деснами и зубами, поскольку в этих овощах содержатся кислоты, которые их провоцируют. Но не нужно совсем отказываться от этих овощей, просто нужно контролировать количество съеденных.

Специалисты подчеркнули, что избежать вредного влияния пищи на зубную эмаль и десны можно также при чистке зубов после каждого приема еды. Особенно об этом не нужно забывать, если в меню были вышеперечисленные овощи.
Даже если чистить зубы лень, есть выход: хорошо прополоскать рот.
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:30
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