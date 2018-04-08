АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Астрономы зафиксировали галактическое световое эхо

Воспользовавшись телескопом VLT Европейской южной обсерватории, астрономы смогли зафиксировать интересное явление, которое произошло вследствие слияния двух галактик.

Астрономы зафиксировали галактическое световое эхо


Эффект светового эхо появляется в результате вспышки, к примеру, сверхновой. Тогда свет начинает отражаться от объектов, которые не являются его источником. Интересно, что из-за особенностей это природное явление создает иллюзию, которая заставляет думать человека о том, что свет двигается к нему на сверхсветовой скорости.

Астрономы зафиксировали галактическое световое эхо


На сделанном снимке можно заметить две галактики - ShaSS 073 и ShaSS 622. Первая обозначена желтым цветом, а вторая – синим. Излучение первой галактики поглощается второй и «отдается» обратно.

Также ученые утверждают, что область с ионизированным газом уже давно должна была потускнеть, но этого не происходит. Тогда был сделан вывод, что ShaSS 073 обладала очень сильной светимостью, которая уже в 20 раз ниже, чем было ранее.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина песней
Рассел Кроу заработал почти $3 млн, продав свои
Кабачки и некоторые виды овощей негативно влияют
Дизайнер Айза Анохина в подростковом возрасте не
В честь 64-летия Джеки Чана были названы лучшие
Перед Пасхой в иерусалимском храме Гроба Господня
Нелли Ермолаева показала, как нянчится с
По мнению зрителей, Давид Анташвили метит в
Астрономы зафиксировали галактическое световое эхо
Наталья Фриске в стихах объяснила племяннику
В весенний период аллергики должны меньше
Николай Должанский лечится от алкогольной
Американская автоматическая станция для изучения
Алексей Купин заявил, что конфликты с Майей
На орбите Луны исследователи заметили пришельца
По мнению зрителей, Майя Донцова не способна ни о
Ученые дали советы по правильному и быстрому
Новая фотоматрица сама обеспечивает себя энергией
Пугачева, Алсу, Гагарина, Валерия, Глюкоза -
Министр связи РФ сообщил о скорой блокировке
«Удачи, брат»: Виктория Боня ждала только победы
Русский хирург Сергей Воронов был прототипом
Ольга Бузова открывает свой ресторан
Facebook уберет рекламу для тех, кто будет за это
Ольга Бузова прилетела с волжских гастролей домой
Пользователи раскритиковали куличи Ирины
Ученые: Овсянка не подходит для завтрака из-за
Анастасия Волочкова: Меня постоянно грабил личный
Слухи и новости «Дома-2»: Юлия Ефременкова
Штаны Тимати не выдержали провального концерта
Просмотреть все новости