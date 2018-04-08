Астрономы зафиксировали галактическое световое эхо

Эффект светового эхо появляется в результате вспышки, к примеру, сверхновой. Тогда свет начинает отражаться от объектов, которые не являются его источником. Интересно, что из-за особенностей это природное явление создает иллюзию, которая заставляет думать человека о том, что свет двигается к нему на сверхсветовой скорости.На сделанном снимке можно заметить две галактики - ShaSS 073 и ShaSS 622. Первая обозначена желтым цветом, а вторая – синим. Излучение первой галактики поглощается второй и «отдается» обратно.Также ученые утверждают, что область с ионизированным газом уже давно должна была потускнеть, но этого не происходит. Тогда был сделан вывод, что ShaSS 073 обладала очень сильной светимостью, которая уже в 20 раз ниже, чем было ранее.