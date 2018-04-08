Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами

Будущий спаситель людей родился в небольшом селе Эбершейм, хотя тогда Эльзас считался территорией Франции. Мальчик в 14-летнем возрасте решил бросить школу и стал работать подмастерьем у сапожника, а после смерти родителей переехал на территорию Америки. Его ремесло оказалось востребованным и позволило Фрэнсису зарабатывать 60 долларов ежемесячно. Это были большие деньги, потому что ковбои, следящие за стадом, получали только 40 долларов, несмотря на тяжелый труд. Молодой человек имел огромную силу и часто удивлял своих товарищей трюками с согнутыми подковами, а также выходил в море, работая кочегаром на судне, чтобы избавиться от тоски по родине. Сапожник читал только Библию, находя в ней утешение и советы, а также не обращал внимания на девушек, пытающихся кокетничать с красивым парнем. В 37-летнем возрасте мужчина услышал голос, приказавший ему проходить 10 миль и поднимать тяжести, но он не сомневался, что это был ответ Бога на его молитвы. В 1893 году он продал свою мастерскую, после чего раздал сбережения нищим и навсегда покинул Джеймспорт.Человек шел пешком с Писанием в руках и посещал разные города, а жители с почтением относились к странному фанатику, которого попросил о помощи больной человек. Тогда герой нашей истории возложил на него руки и прочел молитву, веря в божественную помощь, после чего пациент ощутил сильный удар, напоминающий электрический разряд, и исцелился. Мужчина не брал денег после своих сеансов, продолжая помогать страждущим лицам с помощью необычного дара. Единственным богатством для него стала вера, но потом немец убедился, что его возможности могут спасти животных. Он заметил двух фермеров, которые до смерти загнали лошадей, после чего решил тоже применить свой способ лечения. Через короткое время только короткая шерсть напоминала об ужасных ранах, а потрясенные свидетели события решили присоединиться к бывшему сапожнику. Они ушли в горы, где лежали снега, но Шлаттер мог не только спать без огня в холодной пещере, но и ходить по земле босиком. Такие испытания были не по силам его спутникам, вернувшимся назад, а целитель отправился к перевалу, считавшемуся непроходимым местом.Такой переход ослабил здоровье человека, вынужденного несколько дней провести в индейском вигваме. После выздоровления он излечил всех больных членов племени и не согласился остаться вместе с индейцами, предложившими ему жениться и стать шаманом. Затем власти Арканзаса посадили мужчину в тюрьму за бродяжничество, но такие события были беспределом, потому что проходили без суда. Шериф заметил набожность заключенного и стал давать ему поручения за оградой, после чего сделал его работником в своем доме. Через пять месяцев незримый голос повелел ему уйти из этого места, так что арестанту удалось незамеченным выйти из штата и передохнуть только на горном хребте, продолжив свою работу в других уголках страны. В 1895 году газеты стали писать о необычных способностях целителя, прошедшего пустыню Мохаве с тяжелым 20-килограммовым медным посохом. Он стал жить в Альбукерке, а дальше шокировал журналистов 40-дневным постом на воде, продолжая принимать пациентов. Несмотря на исхудавший внешний вид, мужчина молился, а толпы горожан собирались перед домом нового мессии.После завершения поста он приготовил себе мясные блюда и запил их вином, будучи уверенным, что Господь не оставит его в это время. Тогда к нему на прием попал член совета Эдвард Фокс, который после избавления от тяжелого недуга сразу пригласил необычного врача приехать в Денвер. Тогда герой нашей истории принимал 2000 людей ежедневно и выходил без теплой одежды на улицу, чтобы помочь каждому лицу. Американский корреспондент “Московских новостей” решил лично убедиться в возможностях высокого мужчины, имевшего небольшую бороду и длинные волосы. Он со спокойствием реагировал на крики радостных американцев, продолжая шептать молитвы, когда держал на руках маленького ребенка. Тогда человек тоже решил поверить в чудо Бога и ощутил сильный прилив энергии в больных конечностях, а дальше навсегда забыл о своем ревматизме. В 1895 году Шлаттер бесследно исчез, оставив небольшую записку, в которой сообщал о завершении своей миссии. Он забрал с собой белую лошадь, подаренную благодарными пациентами. Среди американцев началась паника, и многие особы пытались отломать от помоста целителя кусочки дерева на память. В последний раз его видели на ранчо Морли в Нью-Мексико. Он сообщил владельцам, что должен молиться и восстановить силы, после чего пробыл тут три месяца. Хозяйка прошла вместе с целителем часть пути в Мексику, а также узнала, что он скоро умрет, но потом вернется снова. Путешественники в горах нашли останки чудотворца вместе с Библией и его посохом, но последнее обещание загадочной личности не исполнилось.