Кабачки и некоторые виды овощей негативно влияют на здоровье зубов из-за кислоты – Медики

В список продуктов также вошли баклажаны, спаржа, цукини, патиссоны и болгарский перец. Все эти виды овощей после чрезмерного потребления становятся виновниками возникновения кариеса. Медики не рекомендуют исключить их из рациона, но нужно правильно рассчитывать их количество во время готовки блюд.После приема пищи необходимо сразу почистить зубы или пить больше воды. Однако, натуральные продукты, выращенные на грядках, помогают людям быстро восстановить иммунитет.