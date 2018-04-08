АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Кабачки и некоторые виды овощей негативно влияют на здоровье зубов из-за кислоты – Медики

Стоматологи выяснили, что кабачки и некоторые виды овощей негативно влияют на здоровье зубов из-за кислоты. Она может образовывать пятна на эмали и вызывать заболевания ротовой полости.

В список продуктов также вошли баклажаны, спаржа, цукини, патиссоны и болгарский перец. Все эти виды овощей после чрезмерного потребления становятся виновниками возникновения кариеса. Медики не рекомендуют исключить их из рациона, но нужно правильно рассчитывать их количество во время готовки блюд.

Кабачки и некоторые виды овощей негативно влияют на здоровье зубов из-за кислоты – Медики


После приема пищи необходимо сразу почистить зубы или пить больше воды. Однако, натуральные продукты, выращенные на грядках, помогают людям быстро восстановить иммунитет.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина песней
Рассел Кроу заработал почти $3 млн, продав свои
Кабачки и некоторые виды овощей негативно влияют
Дизайнер Айза Анохина в подростковом возрасте не
В честь 64-летия Джеки Чана были названы лучшие
Перед Пасхой в иерусалимском храме Гроба Господня
Нелли Ермолаева показала, как нянчится с
По мнению зрителей, Давид Анташвили метит в
Астрономы зафиксировали галактическое световое эхо
Наталья Фриске в стихах объяснила племяннику
В весенний период аллергики должны меньше
Николай Должанский лечится от алкогольной
Американская автоматическая станция для изучения
Алексей Купин заявил, что конфликты с Майей
На орбите Луны исследователи заметили пришельца
По мнению зрителей, Майя Донцова не способна ни о
Ученые дали советы по правильному и быстрому
Новая фотоматрица сама обеспечивает себя энергией
Пугачева, Алсу, Гагарина, Валерия, Глюкоза -
Министр связи РФ сообщил о скорой блокировке
«Удачи, брат»: Виктория Боня ждала только победы
Русский хирург Сергей Воронов был прототипом
Ольга Бузова открывает свой ресторан
Facebook уберет рекламу для тех, кто будет за это
Ольга Бузова прилетела с волжских гастролей домой
Пользователи раскритиковали куличи Ирины
Ученые: Овсянка не подходит для завтрака из-за
Анастасия Волочкова: Меня постоянно грабил личный
Слухи и новости «Дома-2»: Юлия Ефременкова
Штаны Тимати не выдержали провального концерта
Просмотреть все новости