Ученые: Больше всего микробов люди получают в общественном транспорте, туалете и во время использовании денежных купюр

Бактерии могут передаваться воздушным путем во время разговора или дыхания других лиц. Также это относится к касанию конечностей, после чего 2 млн микроорганизмов оказываются на поверхности кожи. В общественных туалетах нужно ограничить прикосновения к приборам, а также лучше выбирать места, где есть насадки на унитаз.Мыло с дозатором позволит сократить такие процессы во время физического контакта. Деньги тоже являются переносчиками инфекции, даже если они только вышли из печати. Потому люди должны чаще пользоваться средствами гигиены, чтобы защитить организм от негативных последствий.