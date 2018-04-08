Ученые выяснили, от чего человек получает больше всего микробов

Учеными установлено, что бактерии передаются капельным путём при общении с людьми. Бактерии могут передаваться также при рукопожатии, которое обеспечивает передачу около двух миллионов микроорганизмов. В общественных туалетах нужно как можно меньше притрагиваться к устройствам общего пользования. Мыло рекомендуется применять с дозаторами, так как это сокращает возможность передачи микроорганизмов.Ученые считают, что разносчиками бактерий являются деньги. Даже на новой купюре может находиться более миллиона микроорганизмов. На деньгах также могут оставаться вредоносные бактерии, которые являются причиной инфекционных заболеваний. Специалисты советуют как можно чаще использовать средство гигиены.