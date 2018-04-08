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Ученые выяснили, от чего человек получает больше всего микробов

Американские исследователи поведали, при каких ситуациях чаще всего на тело человека попадают микробы. Специалисты считают, что главными переносчиками бактерий стали предметы в туалете/общественном транспорте, а также деньги.

Ученые выяснили, от чего человек получает больше всего микробов

Учеными установлено, что бактерии передаются капельным путём при общении с людьми. Бактерии могут передаваться также при рукопожатии, которое обеспечивает передачу около двух миллионов микроорганизмов. В общественных туалетах нужно как можно меньше притрагиваться к устройствам общего пользования. Мыло рекомендуется применять с дозаторами, так как это сокращает возможность передачи микроорганизмов.

Ученые считают, что разносчиками бактерий являются деньги. Даже на новой купюре может находиться более миллиона микроорганизмов. На деньгах также могут оставаться вредоносные бактерии, которые являются причиной инфекционных заболеваний. Специалисты советуют как можно чаще использовать средство гигиены.
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Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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