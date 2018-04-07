Ученые нашли способ восстановления клеток мозга человека

Сразу два ученых Кембриджского университета Великобритании высказали свои мнения относительно будущего открытия, при условии удачной реализации использования свойств данных стволовых клеток, они заменят собой инвазивные хирургические процедуры. Из слов ученых следует, что находятся стволовые клетки в состоянии покоя, но стоит их разбудить, появляется возможность генерирования ключевых клеток мозга. Единственная проблема - разобраться, каким образом можно прекратить их фазу «сна».Относительно новой проведенной работы, то удалось определить, что пробуждение стволовых клеток G2 происходит довольно быстро. После они начинают активные процессы продуцирования нейронов и глии, представителей самых ключевых типов клеток в мозге. Все исследования проводились на маленьких плодовых мушках.Отмечается, что условия исследований не ограничились только опытами с мозгом. Как предположили ученые, эти же стволовые клетки могут располагаться и в других жизненно важных органах. После обнаружения их можно контролировать, на основании разработанной правильной химической сигнализации.