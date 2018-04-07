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Новые загадочные геоглифы найдены учеными в Перу

Новые 50 загадочных иероглифов обнаружили ученые при проведении исследований на плато Наска в Перу. На основании анализов специалисты сделали вывод, что по времени происхождения данные узоры значительно старше ранее обнаруженных подобных рисунков.

Фрагменты орнаментов, которые специалисты называют геоглифами, нанесены на поверхность земли. Их размеры бывают настолько огромными, что увидеть их возможно только с воздуха. Последняя находка исследователей на плато Наска, представлена рисунками, в виде изображений линий, геометрических фигур, животных или людей. Самые первые подобные геоглифы были замечены специалистами в 1939 году. Настоящий их возраст составляет ориентировочно 2 тысячи лет.
Новые загадочные геоглифы найдены учеными в Перу


Как предположили археологи, созданы все обнаруженные геоглифы представителями древней культуры Наска. Причем некоторые из рисунков, носят характер, более подходящий для Паракас, время существования которой - с 750-х годов до нашей эры. Сами изображения были замечены 3D-сканерами, которые разместили на беспилотных дронах. Просмотреть некоторые загадочные изображения удалось с трудом, так как оказала значительное влияние эрозия почвы.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:30
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