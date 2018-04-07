Новые загадочные геоглифы найдены учеными в Перу

Фрагменты орнаментов, которые специалисты называют геоглифами, нанесены на поверхность земли. Их размеры бывают настолько огромными, что увидеть их возможно только с воздуха. Последняя находка исследователей на плато Наска, представлена рисунками, в виде изображений линий, геометрических фигур, животных или людей. Самые первые подобные геоглифы были замечены специалистами в 1939 году. Настоящий их возраст составляет ориентировочно 2 тысячи лет.Как предположили археологи, созданы все обнаруженные геоглифы представителями древней культуры Наска. Причем некоторые из рисунков, носят характер, более подходящий для Паракас, время существования которой - с 750-х годов до нашей эры. Сами изображения были замечены 3D-сканерами, которые разместили на беспилотных дронах. Просмотреть некоторые загадочные изображения удалось с трудом, так как оказала значительное влияние эрозия почвы.