Ученые: Биткоин может стать причиной гибели планеты из-за экологической катастрофы
Ученые выяснили, что биткоин может стать причиной гибели планеты из-за экологической катастрофы. После прочитанной статистики защитники окружающей среды требуют запретить использование майнинга криптовалют в европейских странах.
Было отмечено, что в прошлом году за один месяц добытчики израсходовали огромное количество электроэнергии. Также это относится к выбросам углекислого газа в атмосферу. Сейчас они используют 42 ТВт-ч света ежегодно, но такие показатели затрачиваются целыми странами.
В воздух выбрасывается 20 мегатонн вредного вещества, но скоро расходы энергии будут больше, чем ее добыча. Эти процессы могут стать причиной катастрофы и уничтожения Земли.
Было отмечено, что в прошлом году за один месяц добытчики израсходовали огромное количество электроэнергии. Также это относится к выбросам углекислого газа в атмосферу. Сейчас они используют 42 ТВт-ч света ежегодно, но такие показатели затрачиваются целыми странами.
В воздух выбрасывается 20 мегатонн вредного вещества, но скоро расходы энергии будут больше, чем ее добыча. Эти процессы могут стать причиной катастрофы и уничтожения Земли.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00