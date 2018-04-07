Ученые: Биткоин может стать причиной гибели планеты из-за экологической катастрофы

Было отмечено, что в прошлом году за один месяц добытчики израсходовали огромное количество электроэнергии. Также это относится к выбросам углекислого газа в атмосферу. Сейчас они используют 42 ТВт-ч света ежегодно, но такие показатели затрачиваются целыми странами.В воздух выбрасывается 20 мегатонн вредного вещества, но скоро расходы энергии будут больше, чем ее добыча. Эти процессы могут стать причиной катастрофы и уничтожения Земли.