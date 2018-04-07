Исследователи на снимках Антарктиды обнаружили гигантскую антенну

После публикации ролика в сетях некоторые лица отметили, что это может быть снежный сугроб, принявший такие очертания после действия ветра. Однако другие зрители были не согласны с такой точкой зрения, обратив внимание на симметричность рисунка, занявшего большую территорию. Пока никто не знает, кто мог оставить конструкцию в этом месте, так что только экспедиция может пролить свет на такую загадку.В последнее время Google Earth часто радует экспертов необычными артефактами, замеченными на континенте. Кроме древних пирамид, оставленных внеземными цивилизациями, уже была найдена большая лестница, и даже дорога вместе с мостом, покрытая асфальтом.