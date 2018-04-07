Исследователи на снимках Антарктиды обнаружили гигантскую антенну
Американский исследователь под псевдонимом MrMBB333 во время просмотра снимков Антарктиды, сделанных с помощью спутников, заметил необычное сооружение. Оно напоминает гигантскую антенну на возвышенности с четкими прямыми линиями.
После публикации ролика в сетях некоторые лица отметили, что это может быть снежный сугроб, принявший такие очертания после действия ветра. Однако другие зрители были не согласны с такой точкой зрения, обратив внимание на симметричность рисунка, занявшего большую территорию. Пока никто не знает, кто мог оставить конструкцию в этом месте, так что только экспедиция может пролить свет на такую загадку.
В последнее время Google Earth часто радует экспертов необычными артефактами, замеченными на континенте. Кроме древних пирамид, оставленных внеземными цивилизациями, уже была найдена большая лестница, и даже дорога вместе с мостом, покрытая асфальтом.
После публикации ролика в сетях некоторые лица отметили, что это может быть снежный сугроб, принявший такие очертания после действия ветра. Однако другие зрители были не согласны с такой точкой зрения, обратив внимание на симметричность рисунка, занявшего большую территорию. Пока никто не знает, кто мог оставить конструкцию в этом месте, так что только экспедиция может пролить свет на такую загадку.
В последнее время Google Earth часто радует экспертов необычными артефактами, замеченными на континенте. Кроме древних пирамид, оставленных внеземными цивилизациями, уже была найдена большая лестница, и даже дорога вместе с мостом, покрытая асфальтом.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30