Космические ведомства Европы, Канады и Японии готовят лунную программу
Представители европейского, канадского и японского космических агентств (ESA, СSA и JAXA) сообщили о намерении разработать совместную лунную программу. Отмечается, что миссия должна получить название Heracles, а с ее помощью специалисты собираются доставить на Землю лунный грунт и отработать различные технологии стыковки и посадки, которые потом можно будет применить в других пилотируемых программах.
По словам авторов инициативы, миссия Heracles будет использовать ракету-носитель Ariane 6. Посадка спускаемого лунного модуля и других аппаратов запланирована в кратере Шредингер. Эта местность интересна ученым тем, что может дать информацию о вулканической активности Луны и ее геологической структуре.
Таким образом, в 2026 году планируется 70-дневная прогулка по спутнику Земли. Луноход соберет около 15 кг грунта и затем передаст образцы в модуль Heracles. Тот в свою очередь отправиться на лунную орбиту и состыкуется с орбитальной станцией. На Землю грунт доставит Orion. Луноход после этой миссии начнет изучение кратера Амудсен.
Пока что проект находится на стадии обсуждения, поэтому неизвестно, когда его подтвердят официально.
По словам авторов инициативы, миссия Heracles будет использовать ракету-носитель Ariane 6. Посадка спускаемого лунного модуля и других аппаратов запланирована в кратере Шредингер. Эта местность интересна ученым тем, что может дать информацию о вулканической активности Луны и ее геологической структуре.
Таким образом, в 2026 году планируется 70-дневная прогулка по спутнику Земли. Луноход соберет около 15 кг грунта и затем передаст образцы в модуль Heracles. Тот в свою очередь отправиться на лунную орбиту и состыкуется с орбитальной станцией. На Землю грунт доставит Orion. Луноход после этой миссии начнет изучение кратера Амудсен.
Пока что проект находится на стадии обсуждения, поэтому неизвестно, когда его подтвердят официально.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:45