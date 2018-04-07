Космические ведомства Европы, Канады и Японии готовят лунную программу

По словам авторов инициативы, миссия Heracles будет использовать ракету-носитель Ariane 6. Посадка спускаемого лунного модуля и других аппаратов запланирована в кратере Шредингер. Эта местность интересна ученым тем, что может дать информацию о вулканической активности Луны и ее геологической структуре.Таким образом, в 2026 году планируется 70-дневная прогулка по спутнику Земли. Луноход соберет около 15 кг грунта и затем передаст образцы в модуль Heracles. Тот в свою очередь отправиться на лунную орбиту и состыкуется с орбитальной станцией. На Землю грунт доставит Orion. Луноход после этой миссии начнет изучение кратера Амудсен.Пока что проект находится на стадии обсуждения, поэтому неизвестно, когда его подтвердят официально.