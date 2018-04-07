АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и Майк Хеджес прославились после открытия городов инков и нахождения загадочного черепа атлантов
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Космические ведомства Европы, Канады и Японии готовят лунную программу

Представители европейского, канадского и японского космических агентств (ESA, СSA и JAXA) сообщили о намерении разработать совместную лунную программу. Отмечается, что миссия должна получить название Heracles, а с ее помощью специалисты собираются доставить на Землю лунный грунт и отработать различные технологии стыковки и посадки, которые потом можно будет применить в других пилотируемых программах.

Космические ведомства Европы, Канады и Японии готовят лунную программу


По словам авторов инициативы, миссия Heracles будет использовать ракету-носитель Ariane 6. Посадка спускаемого лунного модуля и других аппаратов запланирована в кратере Шредингер. Эта местность интересна ученым тем, что может дать информацию о вулканической активности Луны и ее геологической структуре.

Таким образом, в 2026 году планируется 70-дневная прогулка по спутнику Земли. Луноход соберет около 15 кг грунта и затем передаст образцы в модуль Heracles. Тот в свою очередь отправиться на лунную орбиту и состыкуется с орбитальной станцией. На Землю грунт доставит Orion. Луноход после этой миссии начнет изучение кратера Амудсен.

Пока что проект находится на стадии обсуждения, поэтому неизвестно, когда его подтвердят официально.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Космические ведомства Европы, Канады и Японии
Исследователи на снимках Антарктиды обнаружили
Из-за нехватки комплектующих приостановлена
Российские ученые восстановили лицо последнего
“Екатеринбургские останки” не принадлежат членам
Павел Дуров опроверг информацию о наличии
Ученые: Детские салфетки могут вызвать пищевую
Софи Кальчева считает порчу виновником разрыва
Анна Седокова порадовала поклонников своей
«АвтоВАЗ» готовит к выходу внедорожник LADA 4x4 в
В сеть выложили рендеры обновлённого седана Lada
Фанаты обвинили Ольгу Бузову в использовании
В Москве начал работать центр по размещению
Минфин поддержал идею обязательного страхования
Стив Возняк рассказал про необходимость делать
Настя Каменских похвасталась стройной фигурой на
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и
38-летняя Кейт Хадсон готовится стать мамой в
Обгоревший нос и желтый сарафан Дарьи Пынзарь
Роспотребнадзор выявил в преддверии ЧМ-2018 по
Поклонники уверены, что время Ксении Собчак прошло
Мобильные онлайн-кинотеатры становятся менее
Ведущую Юлю Ефременкову подозревают в личном
Собственники ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово просят
В Сети появилось первое «живое» фото нового
Макет безрамочного смартфона Mix 4 от Doogee
Вождь и колдунья: Сталин увлекался эзотерикой и
Смартфоны Xiaomi распродают от 5 тысяч
Смартфоны Apple и Samsung резко подешевели в
Жители России стали реже умирать от болезней
Просмотреть все новости