В Исландии дрон столкнулся с кораблем пришельцев

Они наблюдали за падением дрона, решив запечатлеть его на камеру, но заметили в объективе летающую тарелку. Объект кружился на месте недалеко от земли, освещая территорию своими отверстиями, после чего быстро набрал скорость и скрылся из вида.Неизвестно, куда мог направиться НЛО, не желая показывать себя людям, но они обратили внимание на медленное вращение верхней части аппарата. Страна в последнее время часто становится темой для разговоров о внеземной жизни, потому что гуманоиды могли выйти на контакт с местными жителями в древние времена, о чем красноречиво упоминают легенды.