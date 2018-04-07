В Исландии дрон столкнулся с кораблем пришельцев
Исландия давно притягивает к себе НЛО, которые любят появляться возле водопадов страны. Сейчас свидетели события заметили, как дрон столкнулся с кораблем пришельцев.
Они наблюдали за падением дрона, решив запечатлеть его на камеру, но заметили в объективе летающую тарелку. Объект кружился на месте недалеко от земли, освещая территорию своими отверстиями, после чего быстро набрал скорость и скрылся из вида.
Неизвестно, куда мог направиться НЛО, не желая показывать себя людям, но они обратили внимание на медленное вращение верхней части аппарата. Страна в последнее время часто становится темой для разговоров о внеземной жизни, потому что гуманоиды могли выйти на контакт с местными жителями в древние времена, о чем красноречиво упоминают легенды.
Они наблюдали за падением дрона, решив запечатлеть его на камеру, но заметили в объективе летающую тарелку. Объект кружился на месте недалеко от земли, освещая территорию своими отверстиями, после чего быстро набрал скорость и скрылся из вида.
Неизвестно, куда мог направиться НЛО, не желая показывать себя людям, но они обратили внимание на медленное вращение верхней части аппарата. Страна в последнее время часто становится темой для разговоров о внеземной жизни, потому что гуманоиды могли выйти на контакт с местными жителями в древние времена, о чем красноречиво упоминают легенды.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:15