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В Исландии дрон столкнулся с кораблем пришельцев

Исландия давно притягивает к себе НЛО, которые любят появляться возле водопадов страны. Сейчас свидетели события заметили, как дрон столкнулся с кораблем пришельцев.

Они наблюдали за падением дрона, решив запечатлеть его на камеру, но заметили в объективе летающую тарелку. Объект кружился на месте недалеко от земли, освещая территорию своими отверстиями, после чего быстро набрал скорость и скрылся из вида.

В Исландии дрон столкнулся с кораблем пришельцев


Неизвестно, куда мог направиться НЛО, не желая показывать себя людям, но они обратили внимание на медленное вращение верхней части аппарата. Страна в последнее время часто становится темой для разговоров о внеземной жизни, потому что гуманоиды могли выйти на контакт с местными жителями в древние времена, о чем красноречиво упоминают легенды.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:15
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