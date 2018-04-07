Исследователи заметили НЛО в виде ангела рядом с Солнцем
После просмотра материалов NASA исследователи заметили НЛО в виде ангела рядом с Солнцем. Объект появлялся в этом месте несколько раз на протяжении шести лет.
Внешне он действительно напоминает фигуру посланника небес с крыльями, но возле хвоста можно заметить округлости, похожие на корабли пришельцев. Экспертам удалось заметить 8 аналогов, имеющих одинаковые размеры. Они предположили, что пришельцы решили таким образом защитить свои главные технологии.
Пока неизвестно, с какой целью НЛО прилетает к светилу. Возможно, гуманоиды проводят тут свои опыты и собирают образцы материалов для дальнейшего изучения. Пользователи сетей после просмотра тоже были поражены невиданным зрелищем и высказали разные мнения в сообщениях.
Внешне он действительно напоминает фигуру посланника небес с крыльями, но возле хвоста можно заметить округлости, похожие на корабли пришельцев. Экспертам удалось заметить 8 аналогов, имеющих одинаковые размеры. Они предположили, что пришельцы решили таким образом защитить свои главные технологии.
Пока неизвестно, с какой целью НЛО прилетает к светилу. Возможно, гуманоиды проводят тут свои опыты и собирают образцы материалов для дальнейшего изучения. Пользователи сетей после просмотра тоже были поражены невиданным зрелищем и высказали разные мнения в сообщениях.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:45