Исследователи заметили НЛО в виде ангела рядом с Солнцем

Внешне он действительно напоминает фигуру посланника небес с крыльями, но возле хвоста можно заметить округлости, похожие на корабли пришельцев. Экспертам удалось заметить 8 аналогов, имеющих одинаковые размеры. Они предположили, что пришельцы решили таким образом защитить свои главные технологии.Пока неизвестно, с какой целью НЛО прилетает к светилу. Возможно, гуманоиды проводят тут свои опыты и собирают образцы материалов для дальнейшего изучения. Пользователи сетей после просмотра тоже были поражены невиданным зрелищем и высказали разные мнения в сообщениях.