Ученые: Символы на древнерусских писанках могут быть календарем славян

Мастера 12 века кроме стандартных орнаментов в виде символов и линий решили два образца сделать иначе. Они нанесли на яйца геометрические фигуры в виде треугольников, имеющих неровные края. Однако их количество одинаково на двух раритетах.Историки отметили, что такие орнаменты были нанесены с особым смыслом. Они могли обозначать самые важные события в жизни людей, или описывали важные даты, а также могли служить календарями.