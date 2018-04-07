Ученые: Символы на древнерусских писанках могут быть календарем славян
Ученые обнаружили в Тернопольской области древнерусские глиняные писанки, имеющие загадочные символы. Они 30 лет пытаются раскрыть их секрет, предположив, что они могут быть календарем славян.
Мастера 12 века кроме стандартных орнаментов в виде символов и линий решили два образца сделать иначе. Они нанесли на яйца геометрические фигуры в виде треугольников, имеющих неровные края. Однако их количество одинаково на двух раритетах.
Историки отметили, что такие орнаменты были нанесены с особым смыслом. Они могли обозначать самые важные события в жизни людей, или описывали важные даты, а также могли служить календарями.
Мастера 12 века кроме стандартных орнаментов в виде символов и линий решили два образца сделать иначе. Они нанесли на яйца геометрические фигуры в виде треугольников, имеющих неровные края. Однако их количество одинаково на двух раритетах.
Историки отметили, что такие орнаменты были нанесены с особым смыслом. Они могли обозначать самые важные события в жизни людей, или описывали важные даты, а также могли служить календарями.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:45