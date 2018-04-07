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Ученые: Символы на древнерусских писанках могут быть календарем славян

Ученые обнаружили в Тернопольской области древнерусские глиняные писанки, имеющие загадочные символы. Они 30 лет пытаются раскрыть их секрет, предположив, что они могут быть календарем славян.

Мастера 12 века кроме стандартных орнаментов в виде символов и линий решили два образца сделать иначе. Они нанесли на яйца геометрические фигуры в виде треугольников, имеющих неровные края. Однако их количество одинаково на двух раритетах.

Ученые: Символы на древнерусских писанках могут быть календарем славян


Историки отметили, что такие орнаменты были нанесены с особым смыслом. Они могли обозначать самые важные события в жизни людей, или описывали важные даты, а также могли служить календарями.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:45
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