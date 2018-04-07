Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и Майк Хеджес прославились после открытия городов инков и нахождения загадочного черепа атлантов

Он тоже родился на Гавайях в семье протестантских миссионеров на 100 лет раньше созданного сериала. Молодого человека не интересовала религия, так что он решил посвятить свою жизнь науке и уехал на учебу в американскую академию Массачусетса. После этого на протяжении нескольких лет Бингему удалось получить степень доктора в Гарварде, однако ученый предпочитал путешествовать по миру, вместе работы в пыльных кабинетах с книгами. В 1906 году он читал лекции студентам в Йельском университете, однако при первой возможности быстро сбросил мантию педагога и посетил чилийский конгресс. Затем герой нашей истории решил после пересечения Анд побывать на территории Перу, где познакомился с местным коллегой, отправившись с ним на развалины Чокекирао. Небольшой город в древности был золотой колыбелью цивилизации индейцев и расположился в горах, но сразу поразил американца уникальными памятниками архитектуры инков, сохранившимися на террасах. Он после возвращения сразу выпустил книгу, посвященную своим открытиям, которая заинтересовала научный мир.После первого фурора Хайраму удалось убедить совет университета собрать средства на научную экспедицию, которая должна была искать затерянные города первых жителей страны. Тогда профессор получил разрешение от местных властей и взял с собою несколько специалистов. Экспедиция совершила восхождение на вершину горы Корупуна, считающуюся святыней инков. Они верили, что в жерле вулкана живет бог, дающий благословение смельчакам, поднявшимся к нему на большую высоту. Бингему пригодились навыки альпинизма, полученные в молодости, так что поход прошел успешно. Испанцы во время своих завоеваний территории долгое время искали потерянную столицу племени, но не смогли найти ее в окрестностях Куско. Когда группа расположилась на стоянке, один местный житель рассказал американцам о непроходимых тропах сельвы, в глубине которой скрываются древние сооружения. Получив за свое сообщение достойную оплату, он повел ученого в это место, после чего человек был потрясен увиденным зрелищем. Перед его глазами расположился легендарный Мачу-Пикчу, а рядом виднелись руины Вилькабамба, где прятались от врагов последние члены семьи правителей страны. Также были обнаружены останки дворцов и храмов последней столицы Виткоса, но тогда ученый не обратил внимания на такую археологическую изюминку.Его интересовал только первый объект, после чего были сделаны подробные карты для раскопок. Мужчина не сомневался, что еще несколько раз побывает на месте сенсационного открытия, что произошло в дальнейшем. Кроме старой дороги племени ученый во время исследования пещер нашел много ценных артефактов, берущих свое начало с бронзового века. Настоящий Индиана Джонс тоже был удачливой личностью во время поиска сокровищ, потому что он привез из Перу 40000 раритетов вместе с мумиями и керамикой. Власти страны только в 2011 году смогли вернуть свои реликвии назад, а пока профессор мечтал о новых открытиях. Только в 1917 году финансирование поездок прекратилось, так что пришлось ему описывать свои приключения в книгах, ставших бестселлерами.Британец Майк Хеджес был выходцем из семьи биржевого маклера, но в 16-летнем возрасте уже путешествовал по Норвегии, а дальше юноша решил посетить Канаду и всю территорию Южной Америки. Это не было для него обычной прогулкой, потому что путешественник мечтал найти следы затерянной Атлантиды. Он не боялся бродить по джунглям или изучать глубины океана с помощью специального устройства. Свою научную работу человек посвятил огромным глубоководным рыбам, но настоящая слава пришла к нему в 20-х годах. Тогда ученый был главой экспедиции на территории современного Белиза и искал следы майя, сжигая по пути непроходимые дебри джунглей. Когда дым рассеялся, перед глазами второго героя возникли огромные пирамиды с каменными ступенями, возле которых находились развалины домов и амфитеатр. Лубаантун был древним городом исчезнувшей цивилизации, так что раскопки продолжались несколько лет. Во время очередного путешествия приемная наследница Анна заметила странный сверкающий артефакт, лежащий на останках алтаря. Кварцевый череп не имел даже малейшей царапины, только у него отсутствовала челюсть, которая потом была найдена и прикреплена к предмету.Местные жители рассказали, что его подарил людям бог Виракоча, а после анализа раритета, сделанного 35000 лет назад, ученые сделали выводы, что он мог принадлежать атлантам. Тогда в окрестностях не существовало залежей хрусталя, а также майя прибыли сюда намного позже вышеуказанного времени. Многие недоброжелатели назвали череп подделкой из-за отсутствия документов, описывающих находки экспедиции. После такого открытия ученый смог продолжить свои исследования, а древняя реликвия до сих пор радует туристов в зале нью-йоркского Музея индейцев.