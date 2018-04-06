Ученые определили количество частиц пластика попадающего в организм человека

Как рассказали научные, элементами пластика наполнены бытовые приборы и посуда, а так же мебель, ткани и в целом окружающий воздух. Часто пыль попадает в организм вместе с едой, однако людям свойственно не чувствовать этого. При проведении экспериментов, авторами были расположены чашки Петри, содержащие специальные ловушки, в разных домах. По истечении всего 20 минут наблюдений, устройства зафиксировали 14 мелких кусков химической пластмассы.Если измерять годовые показатели, то человеку приходится употреблять огромное количество пластика. На следующем этапе, экспертами были сравнены имеющиеся показатели, с составом элементов обнаруженным в мидиях. Оказалось, что их среда обитания способствует проникновению вредных составляющих, в каждой обнаружены по 2 пластиковые частицы.Как предполагают ученые, воздух наполняется этими компонентами, вследствие поднятия с поверхности мебели. Более широкие возможности распространения и вредного воздействия пластмассы на организм человека, ученые намерены исследовать при дальнейшем подробном анализе.