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Ученые определили количество частиц пластика попадающего в организм человека

Шотландскими учеными из Университета Хериот-Ватта, на основании проведенных исследований сообщается, что люди даже не подозревают и не осознают того количества пластика, которое употребляется ими во время еды. Частицы пластмассы крошечных размеров периодически оказываются в организме человека.

Как рассказали научные, элементами пластика наполнены бытовые приборы и посуда, а так же мебель, ткани и в целом окружающий воздух. Часто пыль попадает в организм вместе с едой, однако людям свойственно не чувствовать этого. При проведении экспериментов, авторами были расположены чашки Петри, содержащие специальные ловушки, в разных домах. По истечении всего 20 минут наблюдений, устройства зафиксировали 14 мелких кусков химической пластмассы.

Ученые определили количество частиц пластика попадающего в организм человека


Если измерять годовые показатели, то человеку приходится употреблять огромное количество пластика. На следующем этапе, экспертами были сравнены имеющиеся показатели, с составом элементов обнаруженным в мидиях. Оказалось, что их среда обитания способствует проникновению вредных составляющих, в каждой обнаружены по 2 пластиковые частицы.

Как предполагают ученые, воздух наполняется этими компонентами, вследствие поднятия с поверхности мебели. Более широкие возможности распространения и вредного воздействия пластмассы на организм человека, ученые намерены исследовать при дальнейшем подробном анализе.
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dzen / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:30
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