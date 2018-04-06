Ученые: Цветущие ядовитые растения стали виновниками гибели динозавров

Они не могли ассоциировать запахи и вкусы, когда видели перед собой любимые лакомства. Среди растений попадались опасные для жизни виды, имеющие ядовитые токсины, но они тоже оказывались в желудках особей. Малыши меньше употребляли их из-за развития вкуса, но взрослые динозавры поглощали пищу в больших количествах.Эта теория не опровергает предыдущую версию, касающуюся космических процессов на мексиканском побережье. Однако древние представители фауны начали вымирать намного раньше после появления цветущих убийц.