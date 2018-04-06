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Ученые: Цветущие ядовитые растения стали виновниками гибели динозавров

Американские ученые после проведенных исследований выяснили, что динозавры могли погибнуть не только после столкновения астероида с нашей планетой. Виновниками стали ядовитые цветущие растения, употребляемые животными.

Они не могли ассоциировать запахи и вкусы, когда видели перед собой любимые лакомства. Среди растений попадались опасные для жизни виды, имеющие ядовитые токсины, но они тоже оказывались в желудках особей. Малыши меньше употребляли их из-за развития вкуса, но взрослые динозавры поглощали пищу в больших количествах.

Ученые: Цветущие ядовитые растения стали виновниками гибели динозавров


Эта теория не опровергает предыдущую версию, касающуюся космических процессов на мексиканском побережье. Однако древние представители фауны начали вымирать намного раньше после появления цветущих убийц.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:40
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