С помощью новых технологий российским ученым удалось расшифровать медальоны погибших солдат

Исследования проводились в специальной лаборатории, а также уже стало известно, что один предмет, подтверждающий личность, был у Селиверстова Михаила Васильевича, трагически погибшего во время сражения за Ельню.Сотрудники “Советского медальона” уже идентифицировали 200 медальонов, после чего погибшим солдатам можно вернуть звание героев и вычеркнуть из списков лиц, пропавших без вести. Работа над расшифровкой остальных раритетов продолжается, и скоро люди узнают новую информацию.