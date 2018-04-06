С помощью новых технологий российским ученым удалось расшифровать медальоны погибших солдат
На территории российской деревни Верушкино во время раскопок ученые нашли стертые медальоны погибших солдат. Сейчас с помощью новых технологий им удалось расшифровать данные и вернуть имена защитникам страны.
Исследования проводились в специальной лаборатории, а также уже стало известно, что один предмет, подтверждающий личность, был у Селиверстова Михаила Васильевича, трагически погибшего во время сражения за Ельню.
Сотрудники “Советского медальона” уже идентифицировали 200 медальонов, после чего погибшим солдатам можно вернуть звание героев и вычеркнуть из списков лиц, пропавших без вести. Работа над расшифровкой остальных раритетов продолжается, и скоро люди узнают новую информацию.
Исследования проводились в специальной лаборатории, а также уже стало известно, что один предмет, подтверждающий личность, был у Селиверстова Михаила Васильевича, трагически погибшего во время сражения за Ельню.
Сотрудники “Советского медальона” уже идентифицировали 200 медальонов, после чего погибшим солдатам можно вернуть звание героев и вычеркнуть из списков лиц, пропавших без вести. Работа над расшифровкой остальных раритетов продолжается, и скоро люди узнают новую информацию.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:40