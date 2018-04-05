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Исследователи идентифицировали клетки, которые вызывают цветение растений

Новое исследование раскрывает, где в растении образуется ключевой белок, инициирующий процесс цветения.
Исследователи идентифицировали клетки, которые вызывают цветение растений


До сих пор ученые не могли определить, какие клетки продуцируют белок, называемый Flowering Locus T (FT). Исследование раскрывает обширную межклеточную систему, которая регулирует его производство.

Результаты, опубликованные в Трудах Национальной академии наук, помогут селекционерам, поскольку контроль за временем цветения имеет решающее значение для развития сельскохозяйственных культур.

«Понимание того, где находится FT и как он координируется с другими факторами цветения, полезно для селекционеров в аспекте тончайшего манипулирования периодом цветения», – сказал Цинго Чен, первый автор статьи и научный сотрудник лаборатории Роберта Тургеона.

Цветение многих растений начинается с восприятия длительности светового дня. Некоторые растения цветут в короткие дни, а другие – в длительные.

Ранее было известно, что в растениях Arabidopsis длительный световой день запускает процесс синтеза и передачи листьями FT в сосудистую ткань растения, называемую флоэмой, которая несет сахара и питательные вещества из листьев к остальной части растения. FT перемещается к самой высокой точке новых листьев и стеблей, чем способствует образованию цветов.

Регулирование цветения – сложный процесс, высвобождение FT контролируется более чем 30 белками во взаимодействующих каскадах.

В исследовании Тургеон с коллегами использовали флуоресцентные белки для идентификации во флоэме клеток, в которых производится FT.

Исследователи обнаружили, что FT также продуцируется во флоэме в соседних клетках того же типа. Ученые уничтожали сопутствующие клетки, что, в свою очередь, задерживало цветение Arabidopisis. Специалисты сделали выводы, что синтез FT регулируется обширной связанной межклеточной системой.
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:33
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