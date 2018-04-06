Физики рассказали про начало эры точности в исследованиях антиматерии

Из сообщений представителя коллаборации ALPHA Джеффри Хангста известно, что получены реальные измерения спектроскопических свойств антиматерии, проводились которые с использованием лазеров. Главное достижение командной работы отмечается сверхвысокой точностью последних проведенных замеров. К такому уровню специалисты шли 30 лет, все замыслы наконец-то удалось реализовать.Существование различий среди известных свойств материи и антиматерии ученые пытаются обнаружить уже несколько лет. Для исследований были использованы возможности прибора ALPHA-2. Самые первые результаты получили еще шесть лет назад. Итоги были сравнены с результатами попытки двухгодичной давности. Но все сведения оказывались неточными.Но условия современного времени позволяют проводить высокоточные исследования и в результате последней попытки – полностью совпали спектры, которые свойственны как материи, так и антиматерии. Что указывает на их абсолютно одинаковые условия взаимодействия со светом. Помимо этого, учеными выдвинуты предположения, что у них одинаковая масса.