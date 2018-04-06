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Физики рассказали про начало эры точности в исследованиях антиматерии

Физиками Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) изучены возможности взаимодействия света и частиц антиматерии. В результате исследований, ученые не обнаружили различий между поведением антиматерии и обычной материи. Данные выводы заставили исследователей переосмыслить загадки существования Вселенной. С результатами исследований можно ознакомиться на страницах издания Nature.

Из сообщений представителя коллаборации ALPHA Джеффри Хангста известно, что получены реальные измерения спектроскопических свойств антиматерии, проводились которые с использованием лазеров. Главное достижение командной работы отмечается сверхвысокой точностью последних проведенных замеров. К такому уровню специалисты шли 30 лет, все замыслы наконец-то удалось реализовать.

Физики рассказали про начало эры точности в исследованиях антиматерии


Существование различий среди известных свойств материи и антиматерии ученые пытаются обнаружить уже несколько лет. Для исследований были использованы возможности прибора ALPHA-2. Самые первые результаты получили еще шесть лет назад. Итоги были сравнены с результатами попытки двухгодичной давности. Но все сведения оказывались неточными.

Но условия современного времени позволяют проводить высокоточные исследования и в результате последней попытки – полностью совпали спектры, которые свойственны как материи, так и антиматерии. Что указывает на их абсолютно одинаковые условия взаимодействия со светом. Помимо этого, учеными выдвинуты предположения, что у них одинаковая масса.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:10
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