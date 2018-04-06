Возле берегов Гренландии была выловлена 512-летняя акула - Ученые
Датские ученые возле берегов Гренландии выловили 3-метровую атлантическую полярную акулу, которая осталась жива. Они выяснили, что особь имеет возраст - 512 лет, так что она жила во времена правления Ивана Грозного и молодого Шекспира.
После исследования редкого представителя глубин, его выпустили на волю, после чего специалисты отметили, что акулы теоретически могут жить вечно. Только недуги или сильные ранения после столкновения с крупными чудовищами могут стать причиной их гибели. В 2009 г австралийские рыбаки вытащили часть туловища хищницы, имеющей 8-метровый размер.
Она была разорвана неведомым монстром, достигающим 15-метровой длины. Однако феномен особей, пренебрегающих старением, до сих пор не могут понять ученые. Такие процессы доказывают, что человек тоже может жить долгие годы после запуска механизмов, находящихся в его теле.
После исследования редкого представителя глубин, его выпустили на волю, после чего специалисты отметили, что акулы теоретически могут жить вечно. Только недуги или сильные ранения после столкновения с крупными чудовищами могут стать причиной их гибели. В 2009 г австралийские рыбаки вытащили часть туловища хищницы, имеющей 8-метровый размер.
Она была разорвана неведомым монстром, достигающим 15-метровой длины. Однако феномен особей, пренебрегающих старением, до сих пор не могут понять ученые. Такие процессы доказывают, что человек тоже может жить долгие годы после запуска механизмов, находящихся в его теле.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:10