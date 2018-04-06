Выяснилось, статьи каких научных авторов цитируют лучше всего
Исследователи обнаружили, что количество цитирований научных статей в большой мере зависит от его домена адреса электронной почты. В частности, хуже всего цитируются те публикации, чей адрес принадлежит стороннему сервису, а не университету.
Данное исследование опубликовано в издании Scientometrics. При написании научных статей авторы обязаны придерживаться определенного порядка и указывать различного вида информацию, в том числе аннотации, ключевые слова и ссылки. Ученые решили провести анализ таких подборок и узнать, присутствует ли связь между числом цитирования статей и адресом электронной почты ее главного создателя. Для этого они использовали несколько тысяч публикаций и доменов.
Как оказалось в итоге, лучше всего цитируются статьи авторов с адресами почты, расположенных на сайте институтов - в среднем 5,36 ссылок на публикацию против 2,56. Наилучшие результаты по цитированию показали такие страны, как Швеция, Швейцария и Голландия.
Данное исследование опубликовано в издании Scientometrics. При написании научных статей авторы обязаны придерживаться определенного порядка и указывать различного вида информацию, в том числе аннотации, ключевые слова и ссылки. Ученые решили провести анализ таких подборок и узнать, присутствует ли связь между числом цитирования статей и адресом электронной почты ее главного создателя. Для этого они использовали несколько тысяч публикаций и доменов.
Как оказалось в итоге, лучше всего цитируются статьи авторов с адресами почты, расположенных на сайте институтов - в среднем 5,36 ссылок на публикацию против 2,56. Наилучшие результаты по цитированию показали такие страны, как Швеция, Швейцария и Голландия.