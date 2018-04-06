Облако смерти стало причиной исчезновения британской роты солдат в Турции

События произошли в 1915 году, когда англичане высадились в Галлиполи, получив приказ следить за проливом, соединяющим между собою моря. Тогда бухта Сулва стала невыгодным местом для сражения из-за сильной жары. Рядом с берегом находилось высохшее соленое озеро, а вырытые окопы на равнине напоминали печи, куда летела пыль и песок. Самым большим кошмаром для солдат стали мухи, садящиеся на продукты, и разносящие дизентерию. В скором времени сильные мужчины превращались в подобия скелетов, а трупы умерших виднелись повсюду, наводя ужас на живых собратьев. Несмотря на моральный упадок духа армии Айан Гамильтон был уверен, что с приходом подкрепления можно будет добиться желаемой победы. Прибывший батальон под прикрытие мощного огня артиллерии должен был преодолеть 500-метровое расстояние, но вражеские стрелки не давали возможности людям двигаться по открытому пространству. Правому флангу повезло немного больше своих товарищей, и он смог продолжить наступление, только потом случились невероятные вещи.Солдаты вместе с полковником Бошемом одерживали верх над врагами, несмотря на потери, после чего битва продолжалась до глубокой ночи. Потом отряд из 16 офицеров и 250 рядовых продолжили преследовать турков в лесу, но больше их никто не видел. Новозеландские свидетели события заметили огромное облако, спустившееся вниз. Оно накрыло людей и двинулось в сторону севера, хотя на небе сначала не было следов аналогичных объектов. Военные видели своими глазами, как британцы вошли в него, после чего загадочное явление поднялось вверх и вместе с группой собратьев умчалось из вида. В докладе люди отметили, что туман сильно отражал лучи солнца, а потому спасти пропавший отряд не удалось. Тогда командование не сильно надеялось на мистику, а предполагало, что враги могли придумать хитрую ловушку, захватив солдат в плен без едино выстрела. После капитуляции страны в 1918 году, победители потребовали вернуть своих людей, но турки клялись, что не имеют к данному инциденту никакого отношения.Тогда англичане решили сами проверить местность, где произошло сражение. Они встретили местного крестьянина, рассказавшего про изуродованные тела военных, найденные на его земле. Они были разбросаны на большом расстоянии, после чего испуганный человек перенес останки в ущелье. Экспертиза показала, что это действительно были члены пропавшего отряда, вот только специалистам не удалось выяснить, почему люди погибли внезапно, а также были сброшены вниз с большой высоты. Некоторые историки упоминали об облаке токсического газа, которое могло быть оружием многих стран. Есть версия о торнадо или пылевом вихре, а также не исключено, что здесь могли быть замешаны пришельцы, просто забравшие землян для своих опытов с помощью НЛО.