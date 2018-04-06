Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи

Сам сюжет изображает момент, связанный с Троянской войной. Греки после создания своего коня сделали вид, что уходят от стен города, но жрец Лаокоон сразу сообщил соотечественникам о гибели, если они примут дар коварных врагов. Тогда он даже метнул свое копье в бок фигуры и ранил воина, сидевшего внутри этого чуда античной техники, только человек не выдал своего присутствия стонами. Троянцы почти поверили пророчествам служителя Аполлона и решили избавиться от подарка, однако в этот момент из моря вылезли страшные змеи, проглотившие наследников человека и задушившие отца. Тогда люди подумали, что он разгневал богов своими откровениями, но в реальности это были проделки бога, недовольного своим служителем. Финал истории известен читателям и твердыня пала под мечами греков, спокойно вышедших ночью из своей машины. Трагическая судьба героев вдохновляла многих скульпторов древности, так что в 3 веке мастера из Пергама сделали бронзовую статую, показывавшую борьбу жертв с чудовищами. Затем жители Родоса решили повторить прежний шедевр и создали фигуры из мрамора, потому что римляне любили заказывать копии древних скульптур. Первое чудо не сохранилось, и его следы затерялись во времени, а второй аналог тоже считался утраченным, пока в 1506 году его не нашли в пещере под Римом.Папа Юлий II высоко ценил искусство, так что сразу послал осмотреть находку архитектора Джулиано да Сангалло и героя нашей истории. Он даже не сомневался, что находка является античным творением, после чего ее с почестями установили в нише Бельведера. Сюда приезжали лучшие европейские мастера, восхищающиеся малейшими нюансами композиции. Потом скульптура стала основой нового модного направления, когда человеческие фигуры изображались в закрученных движениях, напоминающих вихрь. Кроме того, эмоции людей, переданные создателями, существенно отличались от образов христианских мучеников. Жрец вместе с сыновьями не надеялся на спасение душ или загробную жизнь, сохранив наследие язычества. Эпоха Ренессанса переосмыслила отношения Бога и людей, а потому такие моменты вызывали восхищение. С тех пор люди не переставали делать копии и изучать творение предков, даже не подозревая, что они не имеют к нему никакого отношения. Буонаротти прославился не только как художник, скульптур и поэт. Он отличался большим честолюбием и болезненно воспринимал появление других конкурентов. На протяжении своей жизни мастер соперничал с Рафаэлем, а также не пренебрегал обычным мошенничеством.В молодости он часто подделывал творения известных мастеров, продавая их коллекционерам, а также активно закупал большое количество мрамора для таких целей. Человек быстро стал богатым, хотя был выходцем из обедневшего знатного рода, где такие вопросы имели большое значение. Исследователи обратили внимание на некоторые несоответствия в статуе, пролежавшей длительное время в земле. Прежде всего, она не имела даже мельчайших повреждений, а также никто не знал, как это чудо могло оказаться в подземном укрытии, и не было замечено раньше охотниками за сокровищами. Кроме того, Плиний в своих трудах описывал один кусок мрамора вместо двух аналогов. В 1506 году мастер достиг вершины славы и не нуждался в признании своей гениальности. Историки не понимают, зачем ему нужно было создавать копию античного раритета, даже не опасаясь последствий. Громкий скандал при обнаружении подделки мог стать концом блестящей карьеры Микеланджело, вот только к тому времени у мастера возникли конфликты с понтификом.От покровителя зависели все заказы и новые возможности, так что художнику было важно придумать событие, которое могло сразу улучшить настроение главы Ватикана. Оно также должно было показать его ценность и лояльное отношение к работам своих соперников. План создания копии был выполнен безупречно, так что мастер быстро помирился с Папой римским и получил заказ на роспись Сикстинской капеллы. Возможно, гений этой эпохи не преследовал только корыстные цели, потому что действительно хотел помериться силами с ушедшими коллегами. Тогда можно только представить, что чувствовал автор шедевра, когда слышал разговоры коллег, описывающих совершенство копии. Перед своей смертью он решил уничтожить свои архивы, чтобы люди никогда не узнали истину. Тогда многие современники были уверены, что скульптор решил никому не открывать тайны своего таланта, но последние события показали обратную сторону медали и открыли истинные замыслы легенды Ренессанса.