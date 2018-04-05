Советские астронавты во время полетов сталкивались с НЛО и огненными шарами

В 60-х годах члены экипажа “Восхода” заметили группу внеземных кораблей пришельцев, имеющих формы дисков. Они проносились мимо на огромной скорости, после чего такие события вынудили людей завершить миссию намного раньше указанного срока. Тогда власти страны не хотели создавать панику в обществе и предпочли умолчать о необычном инциденте. Затем в конце 70-х годов станция “Салют” была атакована НЛО в виде шара. Космонавты потом заметили еще один аналогичный объект, но не смогли открыть правду людям.В 80-х годах был замечен огненный шар, который внезапно стал растягиваться в стороны. Затем после взрыва он бесследно исчез на глазах у землян, но ученые не смогли пояснить природу феномена. Исследователи уверены, что гуманоиды уже тогда наблюдали за нашей планетой и не хотели допустить вторжение человека в космос.