Учёные: Космические корабли будущего будут летать на "плотном топливе"

Учёные позаимствовали идею создания нового топлива для космических кораблей у звёзд. Эти космические тела излучают колоссальное количество энергии благодаря слиянию атомных ядер. Ядерная энергия позволяет звёздам существовать на протяжении миллиардов лет.Многие страны соревнуются в запуске космических кораблей. Занятие это не из дешёвых, поэтому учёные работают над тем, чтобы сделать обслуживание аппаратов менее затратным. Сейчас космические корабли работают на химических и ядерных ракетных двигателях, которые эффективны лишь на небольших дистанциях. Специалисты работают над созданием улучшенного ядерного двигателя, который будет работать на энергии слияния ядер атомов. Такое топливо будет более "плотным" и выделять колоссальное количество энергии.