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Ученым удалось вырастить фрагмент мозга с собственной сосудистой системой

Бен Валдау и команда исследователей из Калифорнийского университета в Дейвисе смогли вырастить фрагмент мозга, который образовал свою собственную сосудистую систему. До этого ученые уже проводили попытки выращивания так званых органоидов, но не удавалось создать в нем сосудистую структуру.

Ученым удалось вырастить фрагмент мозга с собственной сосудистой системой


По мнению авторов проекта, такой результат в будущем может оказать большое влияние на нейрохирургию. Возможно, что выращенные органоиды станут имплантатами, которые позволят заменить поврежденные участки головного мозга пациента. Также отмечается, что успех с сосудами дает возможность выращивать более крупные образцы.

Известно, что клетки для эксперимента ученые взяли у пациентов, которые проходили нейрохирургию. После проведенных предварительных процедур, клетки были помещены в специальную белковую основу на месяц. Таким образом, конечным результатом исследования стало образование мини-мозга с необходимыми клетками и сосудами.

При эксперименте на мышах, когда ученые попытались вырастить такую же структуру в мозге животных, результат тоже был положительным. Было зафиксировано рост имплантата и сосудов в нем.
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dzen / Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:25
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