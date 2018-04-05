Российские космонавты смогут на МКС тренироваться со штангой

Члены экипажа МКС каждый день в течение двух часов тренируются на беговой дорожке и велотренажере. Нахождение в невесомости делает поддержание физической формы очень сложным занятием. Решить эту проблему может новый научно-энергетический модуль, разработанный российскими учёными. Космонавты смогут тренироваться со штангой, а также имитировать греблю на байдарке.Новый тренажёр для занятий в невесомости представляет собой кресло, оборудованное силовой штангой. Конструкция позволяет почувствовать полные ощущения от силовых тренировок. На МКС новый модуль планируют доставить к 2020 году.