АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Учёные: Имплантация пигментного слоя сетчатки спасла пациентов от слепоты

Учёные из США провели первые клинические испытания по имплантации пигментного слоя сетчатки. Операция прошла успешно - четверо пациентов смогли избежать слепоты.

Учёные: Имплантация пигментного слоя сетчатки спасла пациентов от слепоты


Учёные вырастили пигментный слой сетчатки из стволовых клеток. Специалисты планировали с помощью имплантации победить слепоту. Возрастная дистрофия сетчатки поражает 20% людей, достигших 65 лет. Причиной развития болезни является разрушение пигментного слоя сетчатки. Человек может хуже видеть, затем он перестаёт видеть чёткие контуры предметов, а после ему не удаётся различать лица. Заболевание может привести к полной слепоте.

Учёные провели первые клинические испытания по имплантации пигментного слоя сетчатки, выращенного в лаборатории. Специалисты зафиксировали улучшение зрения у трёх пациентов, у ещё одного человека зрение перестало ухудшаться. Учёные назвали операцию эффективной и безопасной процедурой против слепоты.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Исследователи идентифицировали клетки, которые
ASUS расширила линейку ROG новым компактным
Российские космонавты смогут на МКС тренироваться
Презентация Huawei Honor 10 AI состоится 15 мая
Компания Jaguar добавит в названия спорткаров
Российские учёные разрабатывают "правила
Корейские сотрудники Минздрава предупредили
Учёные: Имплантация пигментного слоя сетчатки
Новое поколение Toyota 86 представят в 2021 году
Ученые: Трубы из гробницы Тутанхамона могли
Проект «Кортеж»: Представлены снимки разбитого на
Ольга Жарикова до сих пор не простила обстригшего
Начались предзаказы смартфона Vernee M6
Джордано Бруно сожгли на костре из-за разговоров
Виталине Цымбалюк-Романовской пришлось вернуть
Учёные: Жители США разучились писать букву "g"
Индонезийские школьники были напуганы видом НЛО
TVR показал спортивный прототип для «Ле-Мана»
Проекту Глюкоза исполнится 15 лет
Ольга Бузова случайно показала любовника в эфире
Жители Гавайев были испуганы появлением
Папарацци сняли свидание Меган Фокс с Брайаном
Новый фургон Opel Vivaro построят на платформе
СМИ: Анджелина Джоли может разрушить семейную
Миссия “Апполон-20” должна была воссоздать лунные
Арнольд Шварценеггер рассказал о своих эмоциях
Презентация смартфона Moto G6 пройдёт 19 апреля
Во время войны американская армия атаковала НЛО
Движущийся под Солнцем огромный объект может быть
Зрители считают, что «Дом-2» существует за счет
Просмотреть все новости