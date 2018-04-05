Учёные: Имплантация пигментного слоя сетчатки спасла пациентов от слепоты

Учёные вырастили пигментный слой сетчатки из стволовых клеток. Специалисты планировали с помощью имплантации победить слепоту. Возрастная дистрофия сетчатки поражает 20% людей, достигших 65 лет. Причиной развития болезни является разрушение пигментного слоя сетчатки. Человек может хуже видеть, затем он перестаёт видеть чёткие контуры предметов, а после ему не удаётся различать лица. Заболевание может привести к полной слепоте.Учёные провели первые клинические испытания по имплантации пигментного слоя сетчатки, выращенного в лаборатории. Специалисты зафиксировали улучшение зрения у трёх пациентов, у ещё одного человека зрение перестало ухудшаться. Учёные назвали операцию эффективной и безопасной процедурой против слепоты.