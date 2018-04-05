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Джордано Бруно сожгли на костре из-за разговоров об экзопланетах

Сейчас ученые открыли 3700 объектов вне Солнечной системы, которые могут быть пригодны для жизни. Эксперты выяснили, что Джордано Бруно сожгли на костре из-за разговоров об экзопланетах, хотя они не могут пояснить, откуда у философа 15 века были такие знания.

Именно он стал родоначальником космологии в отличие от Кеплера и Коперника. Раньше историки выдвинули версию, что инквизиция решила расправиться с еретиком после многочисленных споров о религиозных догматах. Однако ученый утверждал, что в космическом пространстве есть множество небесных тел, где могут жить люди. Эти события произошли задолго до суда над Галилео Галилеем.

Джордано Бруно сожгли на костре из-за разговоров об экзопланетах


Сохранились архивы суда, где записаны слова Джордано Бруно о движении Земли, после чего он рассказал священникам о мирах звездных систем. После этого противниками человека стали святые и отцы церкви, к которым присоединились Папы римские вместе с императором. Такие знания наносили вред вере христиан, хотя виновник сам был монахом и придерживался всех канонов. У него было много смелых теорий, от которых открестились ученые. Одна из них касается живой души нашей планеты, которая является разумным существом с людьми, напоминающими блох, на ее теле.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00
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