Джордано Бруно сожгли на костре из-за разговоров об экзопланетах

Именно он стал родоначальником космологии в отличие от Кеплера и Коперника. Раньше историки выдвинули версию, что инквизиция решила расправиться с еретиком после многочисленных споров о религиозных догматах. Однако ученый утверждал, что в космическом пространстве есть множество небесных тел, где могут жить люди. Эти события произошли задолго до суда над Галилео Галилеем.Сохранились архивы суда, где записаны слова Джордано Бруно о движении Земли, после чего он рассказал священникам о мирах звездных систем. После этого противниками человека стали святые и отцы церкви, к которым присоединились Папы римские вместе с императором. Такие знания наносили вред вере христиан, хотя виновник сам был монахом и придерживался всех канонов. У него было много смелых теорий, от которых открестились ученые. Одна из них касается живой души нашей планеты, которая является разумным существом с людьми, напоминающими блох, на ее теле.