Джордано Бруно сожгли на костре из-за разговоров об экзопланетах
Сейчас ученые открыли 3700 объектов вне Солнечной системы, которые могут быть пригодны для жизни. Эксперты выяснили, что Джордано Бруно сожгли на костре из-за разговоров об экзопланетах, хотя они не могут пояснить, откуда у философа 15 века были такие знания.
Именно он стал родоначальником космологии в отличие от Кеплера и Коперника. Раньше историки выдвинули версию, что инквизиция решила расправиться с еретиком после многочисленных споров о религиозных догматах. Однако ученый утверждал, что в космическом пространстве есть множество небесных тел, где могут жить люди. Эти события произошли задолго до суда над Галилео Галилеем.
Сохранились архивы суда, где записаны слова Джордано Бруно о движении Земли, после чего он рассказал священникам о мирах звездных систем. После этого противниками человека стали святые и отцы церкви, к которым присоединились Папы римские вместе с императором. Такие знания наносили вред вере христиан, хотя виновник сам был монахом и придерживался всех канонов. У него было много смелых теорий, от которых открестились ученые. Одна из них касается живой души нашей планеты, которая является разумным существом с людьми, напоминающими блох, на ее теле.
Именно он стал родоначальником космологии в отличие от Кеплера и Коперника. Раньше историки выдвинули версию, что инквизиция решила расправиться с еретиком после многочисленных споров о религиозных догматах. Однако ученый утверждал, что в космическом пространстве есть множество небесных тел, где могут жить люди. Эти события произошли задолго до суда над Галилео Галилеем.
Сохранились архивы суда, где записаны слова Джордано Бруно о движении Земли, после чего он рассказал священникам о мирах звездных систем. После этого противниками человека стали святые и отцы церкви, к которым присоединились Папы римские вместе с императором. Такие знания наносили вред вере христиан, хотя виновник сам был монахом и придерживался всех канонов. У него было много смелых теорий, от которых открестились ученые. Одна из них касается живой души нашей планеты, которая является разумным существом с людьми, напоминающими блох, на ее теле.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00