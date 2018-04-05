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Люди должны мыть руки на протяжении 20 секунд - Медики

Медики отметили, что грамотное мытье рук позволит людям защитить себя от многих болезней. Они должны проводить процедуру на протяжении 20 секунд.

Делать ее рекомендуется в мыльной воде, потому что это позволит избавиться от многих бактерии, собравшихся на поверхности кожи. Особенно мытье рук актуально во время праздничных дней, когда за столом сидит много гостей. Также это относится к обработке порезов, уходов за больными лицами или подготовке к работе с продуктами.

Люди должны мыть руки на протяжении 20 секунд - Медики


Канадские врачи включили в список обработку сырого мяса или птицы, контакты с животными, посещение туалета и вынос мусора. Также процедура проводится после посещения улицы с поездками в транспорте или работе с контактными линзами. Если под рукой нет воды и мыла, можно воспользоваться средствами с 60% содержанием спирта, имеющим аналогичный эффект.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:30
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