Ученые: Секс в воде негативно отражается на здоровье партнеров

Прежде всего, хлорка в бассейне может снижать pH женского влагалища, после чего сюда попадают различные инфекции, вызывающие воспалительные процессы в мочеполовой системе. Также это относится к гигиеническим средствам, используемым в душе. Море тоже не приносит удовольствия во время интимной близости из-за уплывшего нижнего белья.Ученые дополнили список отсутствием воздуха в закрытых помещениях и ограничениями пространства, после чего упомянули о нехватке смазки. Также после контакта женщины могут забеременеть, потому что намокшие презервативы слетают с полового органа мужчин.