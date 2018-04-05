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Ученые: Секс в воде негативно отражается на здоровье партнеров

Ученые развенчали стереотипы, навязанные сюжетами фильмов о прелестях секса в воде. Они отметили, что контакты в данной среде негативно отражаются на здоровье партнеров.

Прежде всего, хлорка в бассейне может снижать pH женского влагалища, после чего сюда попадают различные инфекции, вызывающие воспалительные процессы в мочеполовой системе. Также это относится к гигиеническим средствам, используемым в душе. Море тоже не приносит удовольствия во время интимной близости из-за уплывшего нижнего белья.

Ученые: Секс в воде негативно отражается на здоровье партнеров


Ученые дополнили список отсутствием воздуха в закрытых помещениях и ограничениями пространства, после чего упомянули о нехватке смазки. Также после контакта женщины могут забеременеть, потому что намокшие презервативы слетают с полового органа мужчин.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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