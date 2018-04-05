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Московские власти планируют пересмотреть график школьных каникул

Московские власти планируют пересмотреть график школьных каникул. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об этом после того, как родители учеников указали на неудобное расписание.

Московские власти планируют пересмотреть график школьных каникул


Сергей Собянин в эфире одного из российских телеканалов сообщил, что расписание каникул для столичных школьников на 2018-2019 год обучения власти могут пересмотреть. Предложила изменения жительница Москвы, дозвонившаяся на эфир. От имени родителей московских школьников женщина попросила изменить теперешний график школьных каникул на более подходящий и удобный формат, а именно пять недель учёбы, и одна неделя отдыха.

Москвичка также отметила, что в следующем учебном году каникулы сокращены, при этом начинаются посереди рабочей недели. Родители обратились с просьбой на постоянной основе оставить прежний график. По словам Собянина, он соберёт руководство департамента образования для того чтобы обсудить с ними данный вопрос.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:50
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