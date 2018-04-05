Московские власти планируют пересмотреть график школьных каникул

Сергей Собянин в эфире одного из российских телеканалов сообщил, что расписание каникул для столичных школьников на 2018-2019 год обучения власти могут пересмотреть. Предложила изменения жительница Москвы, дозвонившаяся на эфир. От имени родителей московских школьников женщина попросила изменить теперешний график школьных каникул на более подходящий и удобный формат, а именно пять недель учёбы, и одна неделя отдыха.Москвичка также отметила, что в следующем учебном году каникулы сокращены, при этом начинаются посереди рабочей недели. Родители обратились с просьбой на постоянной основе оставить прежний график. По словам Собянина, он соберёт руководство департамента образования для того чтобы обсудить с ними данный вопрос.