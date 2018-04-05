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Опрос: Россияне рассказали о затратах на ведение «нормальной жизни»

Опрос, проведенный в марте месяце показал, что россияне считают доход семьи из 3 человек должен превышать 90 тыс. рублей. В малых городах сумма была названа значительно меньше - 60 тыс. рублей. В этой акции участвовали граждане трудоспособного возраста из всех регионов страны.

Исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос полутора тысяч россиян, выясняя их мнение по вопросам уровня достатка семьи. Оказалось, что граждане трудоспособного возраста считают, что "полная семья" должна получать доход не менее 76 тыс. рублей. Однако для 20% населения хватило бы и того меньше - от 20 до 45 тыс. рублей, а почти 70% считают, что наилучший результат по доходам находится в пределах от 45 до 120 тыс. рублей.

Опрос: Россияне рассказали о затратах на ведение «нормальной жизни»


Особенностью такого разброса мнений является разная потребность людей в городах с небольшим количеством населения и городах-миллионниках, где уровень жизни и потребности выше, считают специалисты исследовательского центра. В больших городах чаще всего называли сумму выше 90 тыс.рублей, а в населенных пунктах до 100 тысяч человек - 60 тыс. рублей. По результатам мониторинга в 2017 году известно,что средняя зарплата россиян не превышает 35400 рублей.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 16:30
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