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Тонкий оксид алюминия защитит металл от коррозиии

Экспертами MIT найдены способы преодоления коррозии, один из которых заключается в использовании тонкого покрытия оксидом алюминия. Сообщения от пресс-службы Массачусетского технологического университета.

Всем известны ситуации, когда в большей части металлов присутствует разрушение при длительном воздействии воздуха или воды. Окислительные процессы повреждают структуру материала, что сокращает долговечность конструкций и сооружений. От подобных реакций защищено только золото, причем серебро не может сопротивляться и тускнеет.

Тонкий оксид алюминия защитит металл от коррозиии


Группой исследователей было принято решение исследовать методики защиты от пагубных явлений металлических материалов. Физиками проведены эксперименты по созданию особого защитного слоя, включающего свойства жидкости, и который обладал свойствами самостоятельного затягивания возникающих трещин. Так же условием было не дать воздуху проникнуть к основе из металла.

Для достижения цели, ученые нанесли на опытный образец слой очень тонкой пленки, созданной на основе оксида алюминия, причем ее толщина была от 2 до 3 нанометров. Такая толщина придавал веществу удивительную эластичность. Как рассказал Ян Яном, руководитель проекта, всем представляется покрытие тонким слоем оксида металла, как очень хрупкое. При наблюдении за его свойствами, в условиях комнатной температуры, с помощью модернизированного трансмиссионного электронного микроскопа, видны исключительные способности алюминия, представленные чрезвычайной эластичностью. Он способен увеличить свою площадь двукратным растягиванием, при нанесении на поврежденные участки. У данной технологии есть перспективы применения для любой сферы машиностроения или металлургии.
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Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:20
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