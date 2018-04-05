Тонкий оксид алюминия защитит металл от коррозиии

Всем известны ситуации, когда в большей части металлов присутствует разрушение при длительном воздействии воздуха или воды. Окислительные процессы повреждают структуру материала, что сокращает долговечность конструкций и сооружений. От подобных реакций защищено только золото, причем серебро не может сопротивляться и тускнеет.Группой исследователей было принято решение исследовать методики защиты от пагубных явлений металлических материалов. Физиками проведены эксперименты по созданию особого защитного слоя, включающего свойства жидкости, и который обладал свойствами самостоятельного затягивания возникающих трещин. Так же условием было не дать воздуху проникнуть к основе из металла.Для достижения цели, ученые нанесли на опытный образец слой очень тонкой пленки, созданной на основе оксида алюминия, причем ее толщина была от 2 до 3 нанометров. Такая толщина придавал веществу удивительную эластичность. Как рассказал Ян Яном, руководитель проекта, всем представляется покрытие тонким слоем оксида металла, как очень хрупкое. При наблюдении за его свойствами, в условиях комнатной температуры, с помощью модернизированного трансмиссионного электронного микроскопа, видны исключительные способности алюминия, представленные чрезвычайной эластичностью. Он способен увеличить свою площадь двукратным растягиванием, при нанесении на поврежденные участки. У данной технологии есть перспективы применения для любой сферы машиностроения или металлургии.