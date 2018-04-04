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Ученые рассказали об укреплении естественной защиты для борьбы с антибиотикоустойчивой пневмонией

Иммуномодулирующие процедуры помогают организму уничтожать бактерии, но также вызывают воспаление, которое повреждает и ослабляет легочную ткань. Исследователи из Бостонской детской больницы описали метод усиленной борьбы с бактериями при минимизации повреждения легких.
Ученые рассказали об укреплении естественной защиты для борьбы с антибиотикоустойчивой пневмонией


Результаты исследования опубликованы в Science Translational Medicine 4 апреля.

Когда иммунная система распознает бактериальную инфекцию, то вызывает приток нейтрофилов к месту заражения. Данные клетки уничтожают бактерии, но также наносят вред организму, выделяя воспалительные соединения, которые повреждают легкие.

Лаборатория Хунбо (Роберта) Ло, научного сотрудника отдела лабораторной медицины Бостонской детской больницы и старшего исследователя, уже давно изучает фермент под названием IP6K и недавно пришла к выводу, что он ингибирует передачу сигналов другой молекулой в нейтрофилах PIP3. Когда IP6K ингибируется у мышей, PIP3 повышается, нейтрофилы становятся более активными, уничтожая больше бактерий и выживая дольше, как «супер» нейтрофилы, о чем рассказал Ло.

Команда Ло вместе с сотрудниками Китайской академии медицинских наук решила продолжить исследование роли IP6K1 в нейтрофильной функции в мышиной модели бактериальной пневмонии. Удалив ген IP6K1 у мышей, ученые заметили интенсивное влияние нейтрофилов на бактерии.

Исследователи зафиксировали уменьшение накопления нейтрофилов в воздушных пространствах легких и снижение уровня повреждения легких.

Ученые считают, что результаты исследования могут изменить не только процесс лечения бактериальной пневмонии, но и других инфекций, которые связаны с нейтрофилами.

Кроме того, группа Boston Children's Transfusion Medicine, в которой базируется лаборатория Ло, заинтересована в ингибировании IP6K у больных раком, у которых количество нейтрофилов часто серьезно сокращается, что повышает риски заражения.
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 23:39
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