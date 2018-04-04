Хаббл впервые точно измерил расстояние до давнего шарового звездного кластера

Новые данные позволяют независимо оценить возраст Вселенной. Измерение поможет астрономам улучшить модели эволюции звезд. Звездные кластеры – ключевой компонент звездных моделей, потому что звезды в каждой группе находятся на одинаковом расстоянии, имеют тот же возраст и химический состав.Звездный узел, шаровидный кластер под названием NGC 6397 – один из ближайших подобных к Земле. Новое измерение (допустимая погрешность которого 3%) позволяет знать, что расстояние до него составляет 7 800 световых лет от нас.До сих пор астрономы оценивали расстояния до шаровых скоплений нашей галактики, сравнивая показатели света и цвета звезд с теоретическими моделями, а также с яркостью и цветами подобных звезд близ Солнца. Точность таких оценок варьировалась, причем колебания составляли 10-20%.Однако новое измерение задействует прямолинейную тригонометрию, используемую геодезистами, столь же давнюю, как древнегреческая наука. Используя новый метод наблюдений, астрономы сумели заглянуть с помощью Хаббла за пределы нашей галактики.Исследовательская группа вычислила возраст NGC 6397 – 13,4 млрд лет. «Шаровые скопления настолько старые, что кажется, будто они старше самой Вселенной», – сказал Том Браун из Научного института космического телескопа (STScI), расположенного в Балтиморе, Штат Мэриленд.Точные данные о расстояниях до шаровых скоплений используются в звездных моделях для изучения характеристик молодых и старых звездных популяций. «Любая модель, которая согласуется с измерениями, дает больше надежности в применении этой модели к более отдаленным звездам, – сказал Браун. – Близкие звездные скопления служат якорями для звездных моделей. До сих пор мы имели в свое м распоряжении информацию о точном расстоянии лишь до гораздо более молодых открытых кластеров внутри нашей галактики, потому что они ближе к Земле».Исследователи утверждают, что могут достичь точности с вероятными колебаниями в 1%, если объединят измерения Хаббла с приближенными результатами, полученными из космической обсерватории Европейского космического агентства Gaia, которая вычисляет расстояния до звезд с беспрецедентной точностью.