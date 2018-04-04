АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Хаббл впервые точно измерил расстояние до давнего шарового звездного кластера

Астрономы NASA с использованием космического телескопа Хаббл впервые измерили расстояние до одного из старейших объектов во Вселенной – кластера звезд, рожденных вскоре после Большого взрыва.
Хаббл впервые точно измерил расстояние до давнего шарового звездного кластера


Новые данные позволяют независимо оценить возраст Вселенной. Измерение поможет астрономам улучшить модели эволюции звезд. Звездные кластеры – ключевой компонент звездных моделей, потому что звезды в каждой группе находятся на одинаковом расстоянии, имеют тот же возраст и химический состав.

Звездный узел, шаровидный кластер под названием NGC 6397 – один из ближайших подобных к Земле. Новое измерение (допустимая погрешность которого 3%) позволяет знать, что расстояние до него составляет 7 800 световых лет от нас.

До сих пор астрономы оценивали расстояния до шаровых скоплений нашей галактики, сравнивая показатели света и цвета звезд с теоретическими моделями, а также с яркостью и цветами подобных звезд близ Солнца. Точность таких оценок варьировалась, причем колебания составляли 10-20%.

Однако новое измерение задействует прямолинейную тригонометрию, используемую геодезистами, столь же давнюю, как древнегреческая наука. Используя новый метод наблюдений, астрономы сумели заглянуть с помощью Хаббла за пределы нашей галактики.

Исследовательская группа вычислила возраст NGC 6397 – 13,4 млрд лет. «Шаровые скопления настолько старые, что кажется, будто они старше самой Вселенной», – сказал Том Браун из Научного института космического телескопа (STScI), расположенного в Балтиморе, Штат Мэриленд.

Точные данные о расстояниях до шаровых скоплений используются в звездных моделях для изучения характеристик молодых и старых звездных популяций. «Любая модель, которая согласуется с измерениями, дает больше надежности в применении этой модели к более отдаленным звездам, – сказал Браун. – Близкие звездные скопления служат якорями для звездных моделей. До сих пор мы имели в свое м распоряжении информацию о точном расстоянии лишь до гораздо более молодых открытых кластеров внутри нашей галактики, потому что они ближе к Земле».

Исследователи утверждают, что могут достичь точности с вероятными колебаниями в 1%, если объединят измерения Хаббла с приближенными результатами, полученными из космической обсерватории Европейского космического агентства Gaia, которая вычисляет расстояния до звезд с беспрецедентной точностью.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 23:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Госдуме поддержали законопроект о введении
Здоровье курильщика на диете подвержено большим
В Ярославле будет центр пересадки костного мозга
Ученые рассказали об укреплении естественной
В Москве установили пасхальное яйцо высотой 8
Хаббл впервые точно измерил расстояние до давнего
Представлен игровой ноутбук MSI GS65 Stealth Thin
В Красноярском кардиоцентре прооперировали
На IFA 2018 Samsung представит смарт-часы Gear S4
Заядлые курильщики рискуют потерять слух
В Ставрополе закроют ТЦ "Космос" и "Москва"
Анна Седокова без бюстгальтера размышляла о
Acer представила мощный игровой ноутбук Nitro 5
Посетителей ТЦ "Триумф Молл" в Саратове
Dongfeng показал тизер нового молодежного
Нюша дискриминирует своих фанатов
В США выявили за год более 220 случаев
Младший брат Ромы Гриценко пожаловал на «Дом-2»
MSI представила линейку игровых ноутбуков GT Titan
Папа Римский Франциск на своем папамобиле
В Дубае задержана россиянка, которая искусала
Дети Галкина и Пугачевой получили гражданство
Юлия Самойлова рассказала о советах от Примадонны
Эксперты: Спрос на деревянные дома в Подмосковье
Группа ученых обнаружила 4000 ранее неизвестных
Появился трейлер киберпанка «Стем» с Логаном
Эминем порадовал фанатов многоликим клипом в
В Сети опубликовали трейлер фильма «Мир будущего»
РБК представил рейтинг наиболее востребованных в
Учёные создадут письменность для турецкого "языка
Просмотреть все новости