Физики: «Солнечные» камни помогали викингам ориентироваться в облачную погоду в море

До изобретения первого компаса двигаться по морю, ориентируясь по солнцу, скрытому за облаками, было очень трудно. Потому викинги создали камни, которые были способны накапливать поляризованные лучи, а также указывать на положение солнца в небе. Вращающийся кристалл рассеивал свет на два луча, выстраивая их в одну прямую линию. Благодаря такой технологии мореплаватели могли устанавливать географические стороны, достигая точности от 92% до 100%. Теория о так называемых солнечных камнях возникла в 1967 году. В 2002 году исследователи достали со дна Атлантического океана вблизи острова Олдерни кристалл, который напомнил упомянутый прибор.Группа научных сотрудников Университета Этьвеша Лоранда сконструировали при помощи компьютерной программы 1000 морских путей из Норвегии в Гренландию. Результат проведенной работы подтвердил предположение физиков – кристаллы на самом деле были эффективными.Специалисты уточнили, что в процессе исследования в учет не брались порывы ветра и штормы.