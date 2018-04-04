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Заядлые курильщики рискуют потерять слух

Команда ученых из Японского Национального центра всемирной охраны здоровья пришла к заключению, что заядлые курильщики рискуют потерять слух. Об этом сообщает газета Asahi.

Заядлые курильщики рискуют потерять слух


Группа японских ученых провела исследование, в котором приняли участие 50 тысяч человек в возрасте от 20 до 64 лет. Основную часть исследуемых составили сотрудники крупных корпораций. Участники эксперимента предоставили информацию медосмотров в период с 2008 по 2010 год, а также сообщили курят они или нет. Далее исследуемые должны были проходить регулярное обследование у медиков до конца 2016 года.

Итог эксперимента показал, что в период наблюдений у пяти тысяч человек обнаружили частичную потерю слуха. Сравнив данные, исследователи пришли к выводу, что выкуривание десяти сигарет в день повышает шансы развития глухоты почти в полтора раза. Что касается заядлых курильщиков, у которых в день уходит одна пачка сигарет, их показатель повышается до 1,7 раз.

Профессор Тэцуя Мидзоуэ отметил, что ранее слушать музыку в джаз-баре и при этом выкуривать сигарету, считалось очень стильным. Но сейчас специалисты рекомендуют наслаждаться музыкой без курения.

Сами специалисты полагают, что нарушение слуха у курильщиков с токсичностью никотина, а также нарушением тока крови при выкуривании сигареты. При этом страдает внутреннее ухо. Более того, тот же эффект достигается при курении электронных сигарет. Однако, уверяют ученые, отказ от вредной привычки приводит к обратному эффекту.

Ранее Япония была одной из самых курящих стран в мире. В середине прошлого столетия здесь курили более 80% мужчин. Но с началом нового тысячелетия ситуация резко изменилась, и уже в прошлом году число курильщиков снизилось до показателя в 29,7%.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:30
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