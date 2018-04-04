АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.92 USD 57.54
Курс валют на 04.04.2018

Учёные: Луна виновна в масштабных пожарах на Земле

Учёные установили, что погодные условия на Земле во многом зависят от посторонних факторов. Не последнюю роль в этом вопросе играет Луна. Исследования показали, что спутник Земли может быть повинен в масштабных пожарах.

Учёные: Луна виновна в масштабных пожарах на Земле


Учёные доказали вину Луны в возникновении масштабных пожаров на Земле. Небесное светило влияет не только на приливы и отливы, но также и на колебания температуры атмосферы планеты. Из-за Луны может произойти значительное изменение показателей средней температуры за месяц. Специалисты связывают такое воздействие космического объекта с наличием общего центра масс Земли-Луны, который находится внутри нашей планеты. Движение этого центра может влиять на скорость вращения Земли, от чего зависит её климат.

Исследования показали, что Луна может быть виновна в образовании аномальной жары и, как следствие, возникновении масштабных пожаров. Дальнейшие исследования факторов, влияющих на климат планеты, позволят больше узнать о роли спутника Земли.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
РБК представил рейтинг наиболее востребованных в
Учёные создадут письменность для турецкого "языка
Учёные: Луна виновна в масштабных пожарах на Земле
Британцы представили алгоритм для предсказания
Учёные: У шмелей существует чёткое разделение
Colorful представила компактную материнскую плату
В Токио появились вагоны метро, украшенные
Лейтон Мистер стала жгучей блондинкой
Тата и Валерий Блюменкранц решили обзавестись
Пришельцы посеяли панику среди землян своими НЛО
Учёные: Древние египтяне обладали возможностью
Саша Артемова ответственно отнеслась к священному
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: один человек
Приложение-пульсометр оказалось эффективным при
Стало известно о 9 жертвах пожара в столичном ТЦ
Mazda представит новый кроссовер CX-8 в Пекине
Украинская певица Наталья Могилевская каждое утро
Блейк Лайвли вышла на красную дорожку в
Учёные: Бумажные носовые платки могут быть
Новый стартап помогает распознать фальшивые
Кайли Миноуг поведала, почему никогда не выйдет
Учёные: Южный океан растопил 1463 кв.м.
Дочь Геннадия Хазанова разместила в Сети снимок
Ляйсан Утяшева показала «могучую спину» Павла Воли
Настя Каменских впервые опубликовала снимок в
Кибернетик: Люди строят роботов, потому что им
Анастасия Волочкова сменила мини-бикини на
Ольга Серябкина выбирает имя своему будущему
Лена Миро жестко раскритиковала внешность Ольги
Уфологи обнаружили семь НЛО во время прямой
Просмотреть все новости