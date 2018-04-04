Учёные: Луна виновна в масштабных пожарах на Земле
Учёные установили, что погодные условия на Земле во многом зависят от посторонних факторов. Не последнюю роль в этом вопросе играет Луна. Исследования показали, что спутник Земли может быть повинен в масштабных пожарах.
Учёные доказали вину Луны в возникновении масштабных пожаров на Земле. Небесное светило влияет не только на приливы и отливы, но также и на колебания температуры атмосферы планеты. Из-за Луны может произойти значительное изменение показателей средней температуры за месяц. Специалисты связывают такое воздействие космического объекта с наличием общего центра масс Земли-Луны, который находится внутри нашей планеты. Движение этого центра может влиять на скорость вращения Земли, от чего зависит её климат.
Исследования показали, что Луна может быть виновна в образовании аномальной жары и, как следствие, возникновении масштабных пожаров. Дальнейшие исследования факторов, влияющих на климат планеты, позволят больше узнать о роли спутника Земли.
Учёные доказали вину Луны в возникновении масштабных пожаров на Земле. Небесное светило влияет не только на приливы и отливы, но также и на колебания температуры атмосферы планеты. Из-за Луны может произойти значительное изменение показателей средней температуры за месяц. Специалисты связывают такое воздействие космического объекта с наличием общего центра масс Земли-Луны, который находится внутри нашей планеты. Движение этого центра может влиять на скорость вращения Земли, от чего зависит её климат.
Исследования показали, что Луна может быть виновна в образовании аномальной жары и, как следствие, возникновении масштабных пожаров. Дальнейшие исследования факторов, влияющих на климат планеты, позволят больше узнать о роли спутника Земли.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:20