Учёные: Луна виновна в масштабных пожарах на Земле

Учёные доказали вину Луны в возникновении масштабных пожаров на Земле. Небесное светило влияет не только на приливы и отливы, но также и на колебания температуры атмосферы планеты. Из-за Луны может произойти значительное изменение показателей средней температуры за месяц. Специалисты связывают такое воздействие космического объекта с наличием общего центра масс Земли-Луны, который находится внутри нашей планеты. Движение этого центра может влиять на скорость вращения Земли, от чего зависит её климат.Исследования показали, что Луна может быть виновна в образовании аномальной жары и, как следствие, возникновении масштабных пожаров. Дальнейшие исследования факторов, влияющих на климат планеты, позволят больше узнать о роли спутника Земли.