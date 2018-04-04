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Британцы представили алгоритм для предсказания вероятности наличия жизни на других планетах

В рамках Европейской недели астрономии и космоса, британские специалисты представили программный алгоритм, который будет оценивать вероятность наличия жизни на той или иной планете, находящейся вне Солнечной системы. Разработчики утверждают, что система работает на основе нейронной сети и для вынесения вердикта она оценивает спектры экзопланеты и планеты Земля.

Британцы представили алгоритм для предсказания вероятности наличия жизни на других планетах


Стоит отметить, что ученые присваивают каждой экзопланете индекс обитаемости, который получается на основании оценки некоторых факторов. Представители Плимутского университета разработали алгоритм, который был создан на основе данных по Венере, Марсу, Титану, а также древней и современной Земле. Таким образом, программа проводит сравнение уже полученных характеристик и данных, которые поступают от потенциально обитаемого объекта. После оценки информации, алгоритм присваивает экзопланете свой индекс обитаемости.

Ученые утверждают, то нейронная сеть неплохо справляется со своей задачей.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:10
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