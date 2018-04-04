Британцы представили алгоритм для предсказания вероятности наличия жизни на других планетах

Стоит отметить, что ученые присваивают каждой экзопланете индекс обитаемости, который получается на основании оценки некоторых факторов. Представители Плимутского университета разработали алгоритм, который был создан на основе данных по Венере, Марсу, Титану, а также древней и современной Земле. Таким образом, программа проводит сравнение уже полученных характеристик и данных, которые поступают от потенциально обитаемого объекта. После оценки информации, алгоритм присваивает экзопланете свой индекс обитаемости.Ученые утверждают, то нейронная сеть неплохо справляется со своей задачей.