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Астрономы исследуют древний «холодный фронт» в галактике Персея

Группа астрономов, используя мощности космической обсерватории NASA Chandra, исследуют древний "холодный фронт", движущийся внутри кластера Персея со средней скоростью в 300 тыс. м/ч. Облако устойчиво по своей структуре, отмечают ученые.

Астрономы исследуют древний «холодный фронт» в галактике Персея


Возраст "холодного фронта", согласно оценкам астрофизиков, составляет 5 млрд лет. Облако отлично сохранило свою плотность и текстуру, так как от внешнего воздействия защищено мощнейшими магнитными полями, информирует портал REF News. Созвездие Персея остается одним из наиболее массивных скоплений во Вселенной, внутри которого зафиксирован мощный радиоисточник, выпускающий радиопузыри из плазмы в центральную часть скопления.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:40
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