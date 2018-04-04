Астрономы исследуют древний «холодный фронт» в галактике Персея

Возраст "холодного фронта", согласно оценкам астрофизиков, составляет 5 млрд лет. Облако отлично сохранило свою плотность и текстуру, так как от внешнего воздействия защищено мощнейшими магнитными полями, информирует портал REF News. Созвездие Персея остается одним из наиболее массивных скоплений во Вселенной, внутри которого зафиксирован мощный радиоисточник, выпускающий радиопузыри из плазмы в центральную часть скопления.