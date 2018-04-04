АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.92 USD 57.54
Курс валют на 04.04.2018

Уфологи: Луноход Chang'e 3 обнаружил инопланетную базу на Луне

Китайский луноход Chang'e 3 прислал снимки поверхности Луны. После тщательного их изучения, уфологи пришли к выводу, что аппарат нашёл доказательства существования инопланетной базы на спутнике Земли.

Уфологи: Луноход Chang'e 3 обнаружил инопланетную базу на Луне


Уфологи на протяжении многих лет ищут доказательства существования базы инопланетян на обратной стороне Луны. Теперь специалисты получили снимки, косвенно подтверждающие наличие загадочных структур на спутнике Земли. Фотографии были сделаны китайским луноходом Chang'e 3.



Уфологи начали говорить об опасности Луны после того, как в 1962 году NASA опубликовало исследования поверхности спутника Земли. Оказалось, что внешняя сторона объекта толще внутренней поверхности, кроме того, Луна обладает большим количеством полостей и туннелей. Такое строение ночного светила, по мнению уфологов, не случайно - спутник Земли может быть на самом деле базой, созданной инопланетянами для наблюдений за Землёй.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский космонавт показал, как проходят
Анна Семенович приступает к написанию
Светлана Лобода показала округлившийся живот в
KIA Quoris нового поколения встанет на конвейер в
Учёные: Гравитационные волны образуют чёрные дыры
Диана Шурыгина решила заняться изучением кулинарии
Алексей Чадов показал в Instagram редкое
На Конюшенной площади во время ЧМ запретят
Владимир Фриске считает, что Дмитрий Шепелев не
Астрономы исследуют древний «холодный фронт» в
Поклонники пришли в восторг от преображений Алёны
Уфологи: Луноход Chang'e 3 обнаружил инопланетную
Уфологи ждут контакта с инопланетянами в 2033 году
Елена Малышева оправдалась по поводу своих
В системе звезды AD Льва жизнь уничтожена
В России текст «Тотального диктанта» зачитают
Майли Сайрус снялась в красочной фотосессии с
СМИ назвали имя стрелка и причины стрельбы в
Ирина Аллегрова может тратить по тысяче долларов
Учёные: Млечный Путь увеличивается каждую секунду
Викторию Боню удивил гол Криштиану Роналду
Lockheed Martin построит для NASA «тихий»
В Сети проявили интерес к автопробегу Дмитрия
Правительство России: Отходы курортов сожгут за
СМИ: Принц Филип II госпитализирован для
«Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав
Кристина Орбакайте пришла на показ мод в
В Московском зоопарке белогрудые ежи очнулись от
Альфа-банк прогнозирует торможение роста зарплат
В Сети обсуждают совместный выход в свет Джигана
Просмотреть все новости