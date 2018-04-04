Уфологи: Луноход Chang'e 3 обнаружил инопланетную базу на Луне

Уфологи на протяжении многих лет ищут доказательства существования базы инопланетян на обратной стороне Луны. Теперь специалисты получили снимки, косвенно подтверждающие наличие загадочных структур на спутнике Земли. Фотографии были сделаны китайским луноходом Chang'e 3.Уфологи начали говорить об опасности Луны после того, как в 1962 году NASA опубликовало исследования поверхности спутника Земли. Оказалось, что внешняя сторона объекта толще внутренней поверхности, кроме того, Луна обладает большим количеством полостей и туннелей. Такое строение ночного светила, по мнению уфологов, не случайно - спутник Земли может быть на самом деле базой, созданной инопланетянами для наблюдений за Землёй.