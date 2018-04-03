АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

Исследователи разработали нанонити для хранения данных высокой плотности

Ученые создали новые нити на основе наночастиц, более чем в 80 раз тоньше человеческого волоса, которые способны хранить данные с высокой и стабильной плотностью. Материал голографически архивирует более чем в 1000 раз больше данных, чем DVD в 10-на-10-сантиметровой части пленки. Новая технология может стать основой для создания крошечных носимых устройств, которые будут хранить трехмерные изображения объектов или людей.
Исследователи разработали нанонити для хранения данных высокой плотности


«В будущем новые нанонити можно было бы включить в крошечный чип памяти, записывающий трехмерную цветовую информацию, которую впоследствии можно просматривать как трехмерную голограмму с реалистичными деталями, – сказал Шенченг Фу, главный создатель технологии из Северо-Восточного педагогического университета, расположенного в Китае. – Поскольку носитель информации экологически устойчив, устройство можно даже использовать в суровых радиационных условиях космического пространства».

В журнале Optical Materials Express исследователи подробно описали процесс изготовления нитей и продемонстрировали экологическую устойчивость голографической системы хранения. Нанонити не только содержат большие объемы данных, но также могут производить их передачу со скоростью до 1 ГБ в секунду, что примерно в двадцать раз превышает скорость чтения сегодняшней флэш-карты памяти.

Нити предназначены для хранения голографических данных для техники, которая использует лазеры для трехмерного голографического воссоздания их в материале. Технология записывает и читает миллионы бит одновременно, тогда как современные карты – отдельные биты по одному.

Для создания новых нитей исследователи использовали электронно-принимающие молекулы. Ученые изготовили полупроводниковые нити с сотовой структурой нанопоров, что позволило наночастицам, электроноакцепторным молекулам и полупроводнику взаимодействовать друг с другом. Окончательный вариант нитей имеет толщину всего 620 нанометров.

Исследователи протестировали новую технологию и обнаружили, что благодаря ей можно эффективно и с высокой стабильностью записывать голограммы даже при наличии УФ-излучения.

Специалисты планируют протестировать экологическую стабильность нанонитей посредством наружных испытаний.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 22:41
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яндекс.Браузер получил функцию менеджера паролей
Исследователи разработали нанонити для хранения
Археологи нашли византийские монеты в древней
Археологи нашли дырявый ботинок древнего человека
В Сети появились рендеры HTC U12+
Титул «Мисс фитнес-бикини» завоевала многодетная
Ученые создали изображение струйного образования
Трек Крида «Миллион алых роз» возглавил рейтинг
СМИ: Анджелина Джоли хочет увести Итана Хоука из
Лолита рассказала общественности о прелюбодеяниях
На МКС заменят принтер возрастом 17 лет на новую
У Шэрон Стоун не намечается свадьбы в ближайшее
На тестах замечен "заряженный" седан KIA Cerato GT
Шэрон Стоун поразила Интернет откровенным снимком
Сегодня исполняется 325 лет со дня рождения
Марина Африкантова выиграла кольцо за миллион
Ученые поведали, как победить икоту
Ученые разработали исцеляющую ранения повязку
Макароны за счет низкого гликемического индекса
Геолог сообщил о приближающемся апокалипсисе
Поклонники Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко
Google оформила патент на ноутбук с двумя
Ученые зарегистрировали загадочные вспышки из
Рендеры Xiaomi Mi7 раскрыли новые возможности
Состоялся анонс бюджетного смартфона Panasonic
Виктория Романец готова показать всем
Кроссовер Hyundai Santa Fe XL 2019 впервые
В России выбрали города для тестирования
Алеся Клочко за призыв отстреливать бездомных
Xiaomi представила собственного голосового
Просмотреть все новости