Исследователи разработали нанонити для хранения данных высокой плотности

«В будущем новые нанонити можно было бы включить в крошечный чип памяти, записывающий трехмерную цветовую информацию, которую впоследствии можно просматривать как трехмерную голограмму с реалистичными деталями, – сказал Шенченг Фу, главный создатель технологии из Северо-Восточного педагогического университета, расположенного в Китае. – Поскольку носитель информации экологически устойчив, устройство можно даже использовать в суровых радиационных условиях космического пространства».В журнале Optical Materials Express исследователи подробно описали процесс изготовления нитей и продемонстрировали экологическую устойчивость голографической системы хранения. Нанонити не только содержат большие объемы данных, но также могут производить их передачу со скоростью до 1 ГБ в секунду, что примерно в двадцать раз превышает скорость чтения сегодняшней флэш-карты памяти.Нити предназначены для хранения голографических данных для техники, которая использует лазеры для трехмерного голографического воссоздания их в материале. Технология записывает и читает миллионы бит одновременно, тогда как современные карты – отдельные биты по одному.Для создания новых нитей исследователи использовали электронно-принимающие молекулы. Ученые изготовили полупроводниковые нити с сотовой структурой нанопоров, что позволило наночастицам, электроноакцепторным молекулам и полупроводнику взаимодействовать друг с другом. Окончательный вариант нитей имеет толщину всего 620 нанометров.Исследователи протестировали новую технологию и обнаружили, что благодаря ей можно эффективно и с высокой стабильностью записывать голограммы даже при наличии УФ-излучения.Специалисты планируют протестировать экологическую стабильность нанонитей посредством наружных испытаний.