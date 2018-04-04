Ученые определили оптимальную геометрию ветки для удержания больших капель дождя

Исследователи доказали, что большие капли воды могут легко держаться только на тех изгибах, угол которых составляет 36 градусов. Устойчивость висящих на дереве капель зависит от геометрии прутьев, поэтому максимальные вес капли, которая может провисеть между ветками или на листьях определяется соотношением между силой натяжения и силой тяжести.Известно, что процесс, во время которого водная капля отрывалась от прямой или плоской ветки уже был давно изучен, а эксперименты по исследованию процесса отделения капли от места разветвления или изгиба изучался впервые. Исследования показало, что самые большие капли способны удерживаться на протяжении долгого времени в угле изгиба в 36 градусов.