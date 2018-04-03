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Геолог сообщил о приближающемся апокалипсисе

Экс-сотрудник Геологической службы в США Итан Троубридж заявил в прессе, о приближающемся апокалипсисе. Своим заявлением он хотел предупредить человечество о планете, которая вызовет катастрофу на Земле.

Геолог сообщил о приближающемся апокалипсисе


Геолог более десяти лет проработал правительственном агентстве США, где узнал о существовании системы Нибиру, которая приведет к неизбежной катастрофе. Об этом пишет Daily Star.

Указанная система состоит из семи планет и коричневой карликовой звезды. Как утверждает геолог, ведомство NASA располагает информацией о ее приближении уже 30 лет, однако скрывает ее существование как таковой вместе с другими госорганами, вступив с последними в соответствующий заговор.

В своем интервью американской прессе ученый заявил, что ему и его команде в свое время было поручено проверить, является ли последнее глобальное изменение климата нашей планеты действием Нибиру.

Для того, чтобы специалисты, которые работают с данными документами, не могли воспринять информацию, как целостную, эту информацию засекретили, а документы фрагментировали.

Экс-сотрудник Геологической службы уверен в том, что именно система Нибиру оказывает свое влияние на изменение температуры, резкий рост уровня моря, а также таяние полярных ледников, что приведет к апокалипсису.

Подобные опасения возросли в минувшем году, однако лишь появлению в СМИ различных предсказаний. При этом в ведомстве NASA данную теорию опровергли, заявив, что никакой системы Нибиру не существует.

При этом некоторые пользователи Сети утверждают обратное, а в доказательство приводят любительскую фото- и видеосъемку.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:30
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