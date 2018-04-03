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Биологи провели анализ генов запаха лилий

Биологами из Китая проведены эксперименты, тема которых посвящена анализу генома, принадлежащего гибридной белой лилии. Причем в условиях разных стадий цветения. Условия требовали выделения генов, благодаря которым цветок имеет своеобразный аромат и запах. Учеными успешно выделен состав из двух генов – фенилпропаноидов, а так же жирных кислот. Именно эти вещества ответственны за появление у лилии летучего состава компонентов.

Преимущества у всех цветущих растений – привлечение, таким образом, к себе опылителей, для начала процессов размножения. Но многие запахи цветков, так же популярны и среди представителей человечества. Как раз в эту категорию растений попадает лилия, состав ферментов которой активно используется людьми в парфюмерии.
Биологи провели анализ генов запаха лилий


Знания процессов биосинтеза летучих веществ, отвечающих за запах лилии, досконально не изучены. Решение приняли Китайские ученые, которые проанализировали геном одного из видов лилий - «Сибирь». На ее долю приходится особая популярность и коммерческая доступность. Все четыре стадии ее цветения были подробнейшим образом проанализированы. Ученые в работе использовали методы хромато – масс - спектрометрии.

В результате, специалисты секвенировали РНК, полученное из структуры лепестков, проанализированных на группы генов. Были выделены основные три гена, выполняющих функции цветения, запахов и циркадных ритмов. Следующим этапом был анализ запахов лилии, причем зависящих от этапов цветения. Общий результат показал наличие 37 генов, отвечающих за течение биосинтеза терпеноидов, а так же состав из 41-го гена, вырабатывающих фенилпропаноиды. Еще 90 генов, оказались участниками производства жирных кислот.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:40
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