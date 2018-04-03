Биологи провели анализ генов запаха лилий

Преимущества у всех цветущих растений – привлечение, таким образом, к себе опылителей, для начала процессов размножения. Но многие запахи цветков, так же популярны и среди представителей человечества. Как раз в эту категорию растений попадает лилия, состав ферментов которой активно используется людьми в парфюмерии.Знания процессов биосинтеза летучих веществ, отвечающих за запах лилии, досконально не изучены. Решение приняли Китайские ученые, которые проанализировали геном одного из видов лилий - «Сибирь». На ее долю приходится особая популярность и коммерческая доступность. Все четыре стадии ее цветения были подробнейшим образом проанализированы. Ученые в работе использовали методы хромато – масс - спектрометрии.В результате, специалисты секвенировали РНК, полученное из структуры лепестков, проанализированных на группы генов. Были выделены основные три гена, выполняющих функции цветения, запахов и циркадных ритмов. Следующим этапом был анализ запахов лилии, причем зависящих от этапов цветения. Общий результат показал наличие 37 генов, отвечающих за течение биосинтеза терпеноидов, а так же состав из 41-го гена, вырабатывающих фенилпропаноиды. Еще 90 генов, оказались участниками производства жирных кислот.