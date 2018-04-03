Учёные создали из воды аномальную материю

Оказалось, что, несмотря на то, что вода считается хорошо изученным материалом, она может трансформироваться в аномальную материю. Исследователи рассказали, что в ходе экспериментов им удалось получить аномальную материю и объяснить это явление. Для получения нового открытия ученые проводили исследования над состоянием жидкости и ее молекулярном строении.Используя компьютерную модуляцию, ученые управляли параметрами воды и получили аномальную материю, которая отличается от первоначального материала своими свойствами. Специалисты знают, что вода считается одним из самых плотных веществ, самой большой плотности она достигает при температуре +4, если температура ниже, то и структура воды начинает видоизменяться, а когда достигает минусовой температуры, то превращается в твердый материал. Несмотря на то, что вода затвердевает, ее плотность понижается, так как лед не тонет, но ученым удалось изменить строение частиц, погрузив лед под воду. Ученые указывают на то, что эксперименты будут продолжаться.